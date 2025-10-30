سمندری طوفان ‘ملیسا’ سے جمیکا اور کیوبا میں تباہی، مختلف حادثات میں 30 افراد ہلاک

سمندری طوفان ‘ملیسا’ جمیکا اور کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد بہاماس کی جانب بڑھنے لگا۔
کیٹگری تھری میں تبدیل ہونے والے طوفان سے 30 افراد ہلاک ہوچکے ہیں ہیٹی میں 25، جمیکا میں 4 اور ڈومینیکا میں ایک شخص ہلاک ہوا۔
بہاماس کے جنوبی علاقوں سے لوگوں کو انخلا کے احکامات جاری کردیے گئے۔
کیوبا میں تقریباً 7 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے، متاثرہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل اور کئی سڑکیں بند ہیں۔
جمیکا میں طوفان کے باعث سینٹ الزبتھ کا علاقہ زیرِ آب آگیا جہاں 5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہیں۔ تیز ہواؤں، طوفانی بارشوں اور زمین کھسکنے کے واقعات میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جبکہ ہزاروں مکانات بھی متاثر ہوئے۔
جمیکا کے وزیراعظم اینڈریو ہولنس نے پورے ملک کو آفت زدہ قرار دیتے ہوئے امداد کی اپیل کی ہے۔
دوسری جانب امریکا نے طوفان ملیسا سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دے دی۔