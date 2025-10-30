تازہ تر ین
افغانستان کے ساتھ 5 لاکھ روئی کے درآمدی معاہدے خطرے میں پڑ گئے

افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے سے افغانستان کے ساتھ 5 لاکھ روئی کے درآمدی معاہدے خطرے میں پڑگئے ہیں جبکہ بارشوں، سیلاب، بعض کاٹن جنرز کی روئی میں کپاس کا فضلہ شامل کرنے کی اطلاعات پر مقامی ٹیکسٹائل ملوں نے بڑے پیمانے پر مطلوبہ معیار کی روئی کے درآمدی معاہدوں کا آغاز کردیا۔

چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے ایکسپریس کو بتایا حالیہ بارشوں اور سیلاب سے روئی کا معیار متاثر ہونے کی وجہ سے برآمدکنندہ ٹیکسٹائل ملوں نے اپنے برآمدی معاہدوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کی غرض سے روئی کے نئے درآمدی معاہدوں کا تیزی سے آغاز کردیا ہے۔

انھوں نے بتایا کہ گزشتہ 6سے 8ہفتوں میں 20لاکھ گانٹھوں کے لگ بھگ روئی کے نئے درآمدی معاہدوں کرلیے گئے ہیں۔

پاک افغان سرحدوں کی بندش سے افغانستان سے پاکستان برآمد کی جانے والی 50 ہزار روئی کی گانٹھیں رک گئی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ٹیکسٹائل ملز افغانستان کے ساتھ 5لاکھ گانٹھوں کے لگ بھگ روئی کے کیے گئے درآمدی معاہدے بھی منسوخ کررہی ہیں جس کے متبادل امریکا اور برازیل سے روئی کے مزید نئے درآمدی معاہدے کرنا ہوں گے۔

 احسان الحق کے مطابق افغانستان میں روئی کی سالانہ پیداوار 10لاکھ گانٹھوں کے لگ بھگ ہے اور یہ تمام پیداوار پاکستان درآمد کرتا ہے۔


