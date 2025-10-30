تازہ تر ین
پاکستان

بھارت اور افغان طالبان کے روابط کے ثبوت مل گئے ہیں، خواجہ آصف

اسلام آباد:

وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کابل حکومت کی پشت پناہی کر رہا ہے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔

خواجہ آصف نے عرب ٹی وی کو دیے گئے اپنے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ بھارت اور افغان طالبان کے درمیان گہرے روابط ہیں اور طالبان بھارت کی پراکسی بن کر پاکستان کے خلاف کم شدت کی جنگ میں ملوث ہیں۔

انہوں نے کہا کہ طالبان کے ایک وزیر کی بھارت میں موجودگی کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں ہمارے بے شمار جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔

وزیر دفاع نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان نے افغان جارحیت کا سخت جواب دیا اور آئندہ بھی ایسی کسی بھی کارروائی پر بھرپور ردعمل دیا جائے گا۔

خواجہ آصف نے بھارت کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے کہا کہ چند ماہ قبل پاکستان نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی، اور پاکستان نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے جس کا اعتراف خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد مرتبہ کیا ہے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ اگر افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کی گئی تو اسلام آباد خاموش نہیں رہے گا۔

وزیر دفاع نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ امن کی خواہش رکھی لیکن اگر کابل نے تصادم کا راستہ اپنایا تو پاکستان جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔


