آسٹریلوی نوجوان کرکٹر پریکٹس سیشن کے دوران گردن پر گیند لگنے سے ہلاک

میلبرن : آسٹریلیا میں نوجوان کرکٹر پریکٹس سیشن کے دوران گردن پر گیند لگنے سے انتقال کرگیا۔
آسٹریلوی میڈیا کے مطابق 17 سالہ کرکٹر بین آسٹن میلبرن ایسٹ میں ہفتے کے آغاز میں انجری کا شکار ہوئے۔
بین آسٹن کو گردن پر گیند لگی جس کے فوری بعد انہیں تشویشناک حالت میں اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی۔
کرکٹ وکٹوریہ نے بال تھروئنگ ڈیوائس کی گیند بین آسٹن کی گردن پر لگنے کی تصدیق کرتے ہوئےکہا کہ بین آسٹن نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لیکن اس کا سٹم گارڈ نہیں تھا ۔
ہیڈ آف کرکٹ وکٹوریہ نک کمنز کا کہنا ہے کہ بین آسٹن کو اسی طرح گردن پر گیند لگی جیسے 11 برس قبل فلپ ہیوز کو لگی تھی ۔
کرکٹ آسٹریلیا اور کلب انتظامیہ سمیت بین آسٹن کی فیملی نے بھی واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔