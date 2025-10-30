برطانیہ اور قطر کے درمیان نئے دفاعی معاہدے پر دستخط

برطانیہ اور قطر کے درمیان ایک نیا دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ برطانوی وزارتِ دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق دوحہ میں اس معاہدہ پر دستخط ہوئے۔
برطانوی وزیرِ دفاع جان ہیلی نے دورۂ قطر کے دوران امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان نئے ڈیفنس ایشورنس ارینجمنٹ پر دستخط کیے۔
یہ معاہدہ برطانیہ اور قطر کے درمیان دفاعی شراکت داری کو مزید گہرا اور بری، فضائی اور بحری افواج کے درمیان تعاون اور رابطے کے فروغ کی راہ ہموار کرے گا۔
دونوں ممالک نے مستقبل کے خطرات سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے مشترکہ منصوبہ بندی اور دفاعی حکمتِ عملی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔
برطانوی وزارتِ دفاع کے مطابق یہ معاہدہ قطر کے دفاع میں برطانیہ کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے اور دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔
دفاعی شراکت داری کے ساتھ ساتھ، برطانیہ اور قطر کے درمیان اقتصادی تعلقات بھی انتہائی مستحکم ہیں۔ قطر کے لیے برطانوی برآمدات 2025 میں 4.4 ارب پاؤنڈ تک پہنچ گئیں، جبکہ برطانیہ میں قطری سرمایہ کاری 40 ارب پاؤنڈ سے تجاوز کر گئی ہے، جو فِن ٹیک، لائف سائنسز، قابلِ تجدید توانائی اور سائبر سیکیورٹی جیسے شعبوں میں روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔
دورۂ قطر کے دوران برطانوی وزیرِ دفاع نے شیخ سعود بن علی آل ثانی کے ہمراہ خطے کی تازہ ترین سیکیورٹی صورتحال پر ایک اہم اجلاس کی مشترکہ صدارت بھی کی۔