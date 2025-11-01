تازہ تر ین
جان سینا نے شاہ رخ سے ملاقات کو زندگی بدل دینے والا لمحہ قرار دیدیا

ہالی ووڈ اداکار اور ریسلر جان سینا نے بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کے ساتھ اپنی ملاقات کو زندگی بدل دینے والا لمحہ قرار دیا ہے۔

شاہ رخ خان نے اپنی 60ویں سالگرہ کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سیشن کے دوران جان سینا کی تعریف کی، جس پر ریسلر نے اُن کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کا نوازش سے مزین رویہ کبھی نہیں بھولوں گا۔

48 سالہ جان سینا نے 60 سالہ شاہ رخ کو اپنی ذاتی اور پیشہ وارانہ زندگی کے لیے تحرک قرار دیا اور کہا کہ کنگ خان کا ٹیڈ ٹاک میرے مشکل دور میں روشنی کی کرن ثابت ہوا، جس کے بعد میں شکرگزاری اور خود آگاہی کی طرف مائل ہو گیا۔

ہالی ووڈ اداکار نے ممبئی میں ایک شادی کے دوران شاہ رخ خان کے ساتھ اپنی ملاقات کو زندگی کا یادگار لمحہ قرار دیا اور انہیں انتہائی منکسر المزاج اور مہربان کہہ کر مخاطب کیا۔

ریسلر جان سینا نے مزید کہا کہ میں آپ سے ہونے والی گفتگو اور نوازش کو کبھی نہیں بھولوں گا، میں جب شاہ رخ خان سے ملا، وہ لمحہ جذباتی تھا، یہ ایک ناقابل یقین احساس تھا، آپ اُس شخص سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جس نے آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔

شاہ رخ خان آج کل اپنی نئی فلم ’کنگ‘ کی شوٹنگ میں مصروف ہیں، جس میں اُن کے ساتھ سُہانا خان، دیپیکا پڈوکون، ابھیشیک بچن اور ارشد وارثی شامل ہیں۔


