تازہ تر ین
کھیل

پاکستان نے جنوبی افریقا کیخلاف تیسرا ٹی ٹوئنٹی جیت کر سیریز 1-2 سے اپنے نام کرلی

پاکستان نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں جنوبی افریقا  کو 4 وکٹوں سے شکست دیکر سیریز اپنے نام کرلی۔

گرین شرٹس نے جنوبی افریقا کا 140 رنز کا ہدف 19 ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا اور سیریز 1-2 سے جیت لی۔

لاہور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر مہمان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔

جنوبی افریقا کی ٹیم میچ کے آغاز سے ہی مشکلات کا شکار رہی اور پہلے ہی اوور میں شاہین آفریدی نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ افریقی بیٹرز ریزا ہینڈرکس، کوربن بوش اور فریرا نے مزاحمت کی کوشش کی تاہم پروٹیز کی وکٹیں مسلسل گرتی رہیں۔

جنوبی افریقا نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز بنائے۔  ریزا ہینڈرکس 34، کوربن بوش 30 رنز  بنا کر نمایاں رہے۔

شاہین آفریدی نے 3، فہیم اشرف اور ڈیبیوٹینٹ عثمان طارق نے دو، دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

جنوبی افریقا کے 140 رنز کے ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹس کی جانب سے صاحبزادہ فرحان اور صائم ایوب نے اننگز کا مایوس کن آغاز کیا اورصائم ایوب بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوگئے۔ صاحبزادہ فرحان 19رنز بناکر پویلین لوٹ گئے،ا س کے بعد بابر اور سلمان آغا نے ذمہ دارانہ اننگز کھیلیں تاہم 33رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوگئے۔ بابر اعظم  68 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

 پاکستان نے 19 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 140رنز کا ہدف حاصل کرلیا اور 4 وکٹوں سے میچ جیت کر سیریز بھی 1-2 سے اپنے نام کرلی۔


اہم خبریں
سابق وزیراعلیٰ سندھ آفتاب شعبان میرانی انتقال کرگئے
لاہور میں زیر زمین پانی کی سطح بلند کرنے کا منصوبہ
بھارتی خفیہ ایجنسی نے پاکستانی مچھیرے کو اپنے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا، عطا تارڑ
پاک افغان مذاکرات سے قبل اہم سفارتی سرگرمیاں، نائب وزیراعظم ترکی جائیں گے
بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم جاری ہیں، مقبوضہ کشمیر کی آزادی وقت کی ضرورت ہے، صدر مملکت
بھارتی آلودہ ہواؤں سے پنجاب میں فضائی آلودگی بڑھ گئی، شہریوں کو بلاضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت
امریکا کے دوبارہ ایٹمی تجربات دنیا کے امن کے لیے خطرہ، ایران
تنزانیہ میں اپوزیشن کا انتخابات کے نتائج ماننے سے انکار؛ مظاہروں میں 700 ہلاکتیں
بھارتی قومی اسمبلی (لوک سبھا) کے 93 فیصد ارکان کروڑ و ارب پتی بن گئے، عوام بدحال؛ رپورٹ
ترکیہ؛ ہوٹل آتشزدگی میں 78 ہلاکتیں اور 137 زخمی؛ مالک سمیت 11 افراد کو عمر قید
طورخم سرحد غیرقانونی افغان شہریوں کی بے دخلی کیلئے 20 روز بعد کھول دی گئی
ڈکی بھائی رشوت کیس؛ این سی سی آئی اے کے 6 افسران سے سوا چار کروڑ کی وصولی
پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا، ترجمان دفتر خارجہ
سمندری طوفان ‘ملیسا’ سے ہلاکتیں 50 ہوگئیں، طوفان برمودا کی جانب بڑھنے لگا
کراچی میں اگلے 3 روز گرمی پڑنے کا امکان
پاکستان نے پاسپورٹ سے اسرائیلی شق کے خاتمے کا بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا مسترد کردیا





دلچسپ و عجیب
برطانوی فارم کا اوزی اوسبورن کو منفرد خراجِ عقیدت
روس: غلطی سے تمام ساتھیوں کی تنخواہ وصول کرنیوالے ملازم کا پیسے واپس کرنے سے انکار
مونگ پھلی کو بھوننے سے پہلے دھونا کیوں ضروی؟ دلچسپ تحقیق
ریچھوں کے بڑھتے حملوں سے نمٹنے کیلئے جاپانی حکومت کا انوکھا اقدام
برطانیہ: دنیا کے سب سے وزنی کدو کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل
آٹھ گھنٹوں تک سرفنگ کا گینیز ورلڈ ریکارڈ
’اسٹرینجر تھنگز‘ سیزن 5 کب ریلیز ہوگی؟ نیٹ فلکس نے اعلان کردیا
