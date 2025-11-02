حساس معلومات لیک ہونے کا خوف، اسرائیل نے فوجی افسران سے چینی گاڑیاں واپس لے لیں

حساس معلومات لیک ہونے کے خوف کے باعث اسرائیل نے اپنے سینئر فوجی افسران سے چینی گاڑیاں واپس لے لیں۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیشِ نظر اسرائیلی فوج نے سینئر افسران کو دی گئی چینی گاڑیاں واپس بلانے کا عمل شروع کر دیا۔
اسرائیلی فوج تقریباً 700 چینی گاڑیاں واپس لے رہی ہے، جن میں زیادہ تر چیری ٹیگو 8 پرو ماڈلز شامل ہیں۔
یہ گاڑیاں لیفٹیننٹ کرنل اور کرنل رینک کے افسران کو 2022ء سے فراہم کی جا رہی تھیں، خاص طور پر ان افسران کو جن کی فیملی بڑی ہے۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اس سال کے آغاز میں ہی اسرائیلی فوج نے تمام چینی گاڑیوں کے فوجی اڈوں میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی، کیونکہ ان میں نصب کیمروں اور سینسرز کے ذریعے حساس معلومات جمع کیے جانے کے خدشات ظاہر کیے گئے تھے۔
دوسری جانب اسرائیلی فوج نے ان خبروں پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔