تازہ تر ین
انٹر نیشنل

حماس کی جانب سے بھیجی گئیں 3 فوجیوں کی لاشوں کی اسرائیل نے تصدیق کردی

فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے 2 افسران سمیت 3 اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کردی، جس کے بعد اسرائیلی حکام نے ان کی شناخت کی تصدیق کردی۔

اسرائیلی میڈیا کے مطابق شناخت ہونیوالی لاشیں کرنل اساف حمامی،  کیپٹن عمر نیوترا اور اسٹاف سارجنٹ اوز ڈینیئل کی ہیں، یہ تینوں فوجی 7 اکتوبر 2023  کو اسرائیل پر  حماس کے حملے میں مارے گئے تھے، ان کی لاشیں بعد میں غزہ منتقل کر دی گئی تھیں۔

فارنزک ماہرین کی جانب سے شناخت کے عمل کی تکمیل کے بعد فوجی نمائندوں نے ان کے اہل خانہ کو اطلاع دی کہ ان کے عزیزوں کی لاشیں واپس آگئی ہیں، اب بھی 8 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں حماس کے پاس موجود ہیں۔

حماس  کی جانب سے  تین اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں حوالے کرنے کے بدلے اسرائیل نے 45 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس کی ہیں۔

دوسری جانب اقوامِ متحدہ کے سروے کے مطابق غزہ کی نصف آبادی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود خوراک تک رسائی بدستور مشکل یا بدتر ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل اب بھی امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔

تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں تین مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ غزہ سٹی میں فائرنگ سے کئی بچے زخمی ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 236 افراد شہید ہو چکے ہیں۔

7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں 68,858 فلسطینی شہید اور 170,664 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں  اسرائیل میں 1,139 افراد  ہلاک اور تقریباً 200 افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا۔


اہم خبریں
لاہور، فیصل آباد کے ہسپتالوں میں سکھ یاتریوں کیلئے خصوصی وارڈز قائم کرنے کا فیصلہ
, امریکی نائب صدر اور ایریکا کرک کی شادی کی خبریں گردش کرنے لگیں.گلے ملنے کی ویڈیو وائرل
عدالتی حکم پر مسلسل غیر حاضری، علیمہ خان کے ساتویں مرتبہ وارنٹ جاری
پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ویٹ لفٹنگ حکام اور کھلاڑیوں پر پابندیاں عائد کر دیں
وزیراعظم نے 27 ویں آئینی ترمیم کی منظوری کیلیے حمایت مانگی، بلاول بھٹو نے تفصیلات جاری کردیں
بی سی سی آئی کا ورلڈ کپ فاتح ویمنز ٹیم سے شرمناک صنفی امتیاز سامنے آگیا
پی پی اور ن لیگ کی سیاسی کشمکش؛ آزاد کشمیر میں اِن ہاؤس تبدیلی تاخیر کا شکار
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کشیدگی میں کمی کی کوششیں، عمران خان خود رکاوٹ بن گئے
ایران اپنی جوہری تنصیبات کو مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرے گا: صدر مسعود پزشکیان
اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں سیز فائر معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں، تازہ حملوں میں 7 فلسطینی شہید
چینی گاڑیوں پر جاسوسی کا شبہ، اسرائیلی فوج نے افسران سے گاڑیاں واپس لے لیں
افغانستان کے ہندوکش خطے میں 6.3 شدت کا زلزلہ، 7 افراد جاں بحق، 150 زخمی
کراچی کی سڑکوں پر گاڑی چلانے پر عوام کیلئے چالان نہیں انعام ہونا چاہیے، نبیل ظفر
غزہ جنگ بندی معاہدے پر عملدر آمد کیلئے ترکیے میں اجلاس، اسحاق ڈار شرکت کریں گے
سابق امریکی صدر اوباما کی نیویارک میئر کے امیدوار زہران ممدانی کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی
بلال مقصود نے سوشل میڈیا پر کراچی کے پارک میں موجود مردہ کوؤں کی ویڈیو شیئر کردی





دلچسپ و عجیب
چمپینزی بھی انسانوں کی طرح سوچتے ہیں، دلچسپ انکشاف
دبئی میں دنیا کی مہنگی ترین کافی، قیمت 3600 درہم
جاپانی کمپنی نے پیٹ کی چربی ختم کرنے والا پانی متعارف کرادیا
قدرت سے ربط رکھنے والے سرفہرست ممالک کون کون سے ہیں؟ فہرست جاری
بار کوڈ اسکین کراؤ، سلامی دے کر جاؤ، باراتیوں سے سلامی لینے کا ڈیجیٹل طریقہ متعارف
برطانوی فارم کا اوزی اوسبورن کو منفرد خراجِ عقیدت
روس: غلطی سے تمام ساتھیوں کی تنخواہ وصول کرنیوالے ملازم کا پیسے واپس کرنے سے انکار
مونگ پھلی کو بھوننے سے پہلے دھونا کیوں ضروی؟ دلچسپ تحقیق
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain