حماس کی جانب سے بھیجی گئیں 3 فوجیوں کی لاشوں کی اسرائیل نے تصدیق کردی

فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے 2 افسران سمیت 3 اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کردی، جس کے بعد اسرائیلی حکام نے ان کی شناخت کی تصدیق کردی۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق شناخت ہونیوالی لاشیں کرنل اساف حمامی، کیپٹن عمر نیوترا اور اسٹاف سارجنٹ اوز ڈینیئل کی ہیں، یہ تینوں فوجی 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں مارے گئے تھے، ان کی لاشیں بعد میں غزہ منتقل کر دی گئی تھیں۔
فارنزک ماہرین کی جانب سے شناخت کے عمل کی تکمیل کے بعد فوجی نمائندوں نے ان کے اہل خانہ کو اطلاع دی کہ ان کے عزیزوں کی لاشیں واپس آگئی ہیں، اب بھی 8 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں حماس کے پاس موجود ہیں۔
حماس کی جانب سے تین اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں حوالے کرنے کے بدلے اسرائیل نے 45 فلسطینی قیدیوں کی لاشیں واپس کی ہیں۔
دوسری جانب اقوامِ متحدہ کے سروے کے مطابق غزہ کی نصف آبادی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود خوراک تک رسائی بدستور مشکل یا بدتر ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل اب بھی امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔
تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں تین مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ غزہ سٹی میں فائرنگ سے کئی بچے زخمی ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 236 افراد شہید ہو چکے ہیں۔
7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں 68,858 فلسطینی شہید اور 170,664 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں اسرائیل میں 1,139 افراد ہلاک اور تقریباً 200 افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا۔