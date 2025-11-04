بس ایک چیز کی پرواہ ہے امریکا کرپٹو کرنسی میں بھی چیمپئن بنے، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انھیں بس ایک چیز کی پرواہ ہے اور وہ یہ کہ امریکا کرپٹو کرنسی میں بھی چیمپئن بنے۔
اپنے انٹرویو میں انھوں نے کہا کہ کرپٹو آج دنیا کی ایک بڑی صنعت بن رہی ہے اور امریکا اس وقت اس شعبے میِں چین سمیت تمام ملکوں سے بہت آگے ہے۔
ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چین اب تیزی سے کرپٹو کے میدان میں داخل ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ چین اس شعبے میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے۔
صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بائیڈن نے ابتداء میں کرپٹو کی مخالفت کی، لیکن جب دیکھا کہ کرپٹو ووٹرز ٹرمپ کے ساتھ ہیں تو انہوں نے صرف ووٹ لینے کے لیے مؤقف بدل لیا۔
ٹرمپ نے کہا کہ جس طرح امریکہ مصنوعی ذہانت میں نمبر ون ہے،اسی طرح وہ کرپٹو میں بھی اپنی برتری برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔