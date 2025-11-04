صادق خان کی حکومت سے ’حقیقی‘ لیبر بجٹ لانے کی اپیل

لندن کے میئر صادق خان نے چانسلر ریچل ریوز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس ماہ پیش کیے جانے والے بجٹ کو ’حقیقی‘ لیبر بجٹ بنائیں جو سبز سرمایہ کاری پر مبنی ہو اور ملک کے مسائل کے حل کے لیے اعتماد کا مظاہرہ کرے۔
ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے سی 40 عالمی میئرز کانفرنس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو توانائی کے سیکریٹری ایڈ ملی بینڈ کی اس پالیسی کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے جس کے تحت 2035ء تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں 81 فیصد کمی کا ہدف رکھا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کو ان حلقوں کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ’’نیٹ زیرو‘‘ پالیسیوں سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔
صادق خان کے مطابق، دراصل یہ پالیسیاں روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہیں اور عوامی صحت میں بہتری لاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اگرچہ میرے الٹرا لو ایمیشن زون (Ulez) منصوبے سے اختلاف کیا، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ یہ پالیسی کس طرح فضائی آلودگی کم کرے گی اور قبل از وقت اموات میں کمی لائے گی۔
صادق خان نے کہا کہ وزیراعظم کئیر اسٹارمر کی حکومت کو اپنے وژن کے بارے میں واضح ہونا چاہیے۔ حکومت عوام کو یہ اعتماد نہیں دلا پا رہی کہ ہم ان کے مسائل کا حل رکھتے ہیں۔