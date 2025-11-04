امریکا کی تمام 50 ریاستوں میں مقامی و ریاستی انتخابات کیلئے ووٹنگ

امریکا کی تمام 50 ریاستوں میں مقامی و ریاستی انتخابات کا آغاز ہوچکا ہے۔
اسکول بورڈ، سٹی کونسل، گورنر اور لیفٹیننٹ گورنر کے عہدوں پر ووٹنگ جاری ہے جس کے لیے نیویارک سمیت ورجینیا، ٹیکساس، فلوریڈا اور کیلی فورنیا میں ووٹرز کے لیے ہزاروں پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔
ریاست لوئیزیانا، کینٹکی اور جارجیا میں ووٹنگ 15 نومبر سے 18 دسمبر تک ہوگی۔
امریکا میں ہونے والے انتخابات میں جنوبی ایشیائی اور مسلم امیدواروں کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے۔
ریاست ورجینیا میں مسلم خاتون غزالہ ہاشمی لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کی امیدوار ہیں، وہ دو بار ریاست ورجینیا سے سینیٹ الیکشن جیت چکی ہیں، انہوں نے پہلی بار 2019 میں ورجینیا سے سینیٹ نشست جیتی۔
2025 کے یہ انتخابات امریکا میں مقامی سیاست کا اہم موڑ ہیں جن کے نتائج امریکی ریاستوں کی پالیسیوں پر گہرا اثر ڈالیں گے۔