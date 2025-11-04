تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

امریکا کی تمام 50 ریاستوں میں مقامی و ریاستی انتخابات کیلئے ووٹنگ

امریکا کی تمام 50 ریاستوں میں مقامی و ریاستی انتخابات کا آغاز ہوچکا ہے۔

اسکول بورڈ، سٹی کونسل، گورنر اور لیفٹیننٹ گورنر کے عہدوں پر ووٹنگ جاری ہے جس کے لیے  نیویارک سمیت ورجینیا، ٹیکساس، فلوریڈا اور کیلی فورنیا میں ووٹرز کے لیے ہزاروں پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔

ریاست لوئیزیانا، کینٹکی اور جارجیا میں ووٹنگ 15 نومبر سے 18 دسمبر تک ہوگی۔

امریکا میں ہونے والے انتخابات میں جنوبی ایشیائی اور مسلم امیدواروں کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے۔

ریاست ورجینیا میں مسلم خاتون غزالہ ہاشمی لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے کی امیدوار ہیں، وہ دو بار ریاست ورجینیا سے سینیٹ الیکشن جیت چکی ہیں، انہوں نے  پہلی بار 2019 میں ورجینیا سے سینیٹ نشست جیتی۔

2025 کے یہ انتخابات امریکا میں مقامی سیاست کا اہم موڑ ہیں جن کے نتائج امریکی ریاستوں کی پالیسیوں پر گہرا اثر ڈالیں گے۔


اہم خبریں
ایئر کرافٹ انجینیئرز کا احتجاج، قومی ایئر انتظامیہ آپریشن بحال رکھنے میں کامیاب
راولپنڈی: نانبائیوں کا 5 نومبر سے تندور غیر معینہ مدت کیلئے بند کرنے کا اعلان
غزہ میں عالمی فوج کی تعیناتی کیلئے امریکا نے اقوام متحدہ سے منظوری مانگ لی
آئی پی پیز معاہدوں کی منسوخی اور نظرثانی سے حکومت کو 3600 ارب کی بچت
راولپنڈی میں بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری، فضائی آلودگی میں کمی
سندھ میں خواتین کیلیے پنک اسکوٹی فراہمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان
کوہستان اسکینڈل: پشاور ہائیکورٹ کا اعظم سواتی کو دس دن تک گرفتار نہ کرنے کا حکم
امریکا کی تمام 50 ریاستوں میں مقامی و ریاستی انتخابات کیلئے ووٹنگ
قلات: سکیورٹی فورسز کے آپریشن میں بھارتی سرپرستی یافتہ 4 دہشتگرد ہلاک
سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوگا، ہم حل نکال لیں گے: ٹرمپ کا دعویٰ
قانون کی حکمرانی میں ڈنمارک کا پہلا نمبر، پاکستان 130ویں نمبر پر برقرار
فیصل آباد میں انٹرنیشنل کرکٹ کی 17 سال بعد واپسی، شاہین اور پروٹیز کے درمیان پہلا ون ڈے آج
بلیو اکانومی پاکستانی معیشت میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، وزیر خزانہ
بابر اعظم کے پاس ون ڈے میں نیا ریکارڈ بنانے، کئی لیجنڈز سے آگے نکلنے کا سنہری موقع
۔18 ویں ترمیم میں صوبوں اور مرکز کے پاس جو وسائل ہیں انہیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے: رانا ثنا
لاہور، فیصل آباد کے ہسپتالوں میں سکھ یاتریوں کیلئے خصوصی وارڈز قائم کرنے کا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
چمپینزی بھی انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں: تحقیق
دبئی میں دنیا کی مہنگی ترین کافی، قیمت 3600 درہم
جاپانی کمپنی نے پیٹ کی چربی ختم کرنے والا پانی متعارف کرادیا
قدرت سے ربط رکھنے والے سرفہرست ممالک کون کون سے ہیں؟ فہرست جاری
بار کوڈ اسکین کراؤ، سلامی دے کر جاؤ، باراتیوں سے سلامی لینے کا ڈیجیٹل طریقہ متعارف
برطانوی فارم کا اوزی اوسبورن کو منفرد خراجِ عقیدت
روس: غلطی سے تمام ساتھیوں کی تنخواہ وصول کرنیوالے ملازم کا پیسے واپس کرنے سے انکار
مونگ پھلی کو بھوننے سے پہلے دھونا کیوں ضروی؟ دلچسپ تحقیق
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain