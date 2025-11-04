تازہ تر ین
قازقستان کے چیس ماسٹر پاکستانی نوجوانوں کی صلاحیتوں کے معترف

نوجوان میں شطرنج کا رجحان بڑھانے کیلیے پاکستان اور قازقستان کے درمیان معاہدہ ہوگیا۔

اس حوالے سے قازقستان سے تعلق رکھنے والے ماسٹر چیس شطرنج کے کوچ  زینی بیک ایمانوف Zhanibek Amanov کا کہنا ہے قازقستان چیس فیڈریشن و چیس آف پاکستان کے مابین معاہدے سے پاکستان کے نوجوان چیس کے کھلاڑیوں کو چیس کے کھیل میں مہارت حاصل ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان کھلاڑی خداد صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ نوجوان اس کھیل میں محنت کریں تو عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرسکتے ہیں۔

ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز نمائندہ ایکسپریس سے گفتگو کے دوران کیا۔

قازق چیس کوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں ٹی وی نیٹ اور اخبارات کے بارے آگاہی حاصل ہوئی، جب مجھے میری فیڈریشن نے پاکستانی کھلاڑیوں کی تربیت کے لئے منتخب کیا تو مجھے بہت فخر محسوس ہوا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کروں گا پاکستانی لاجواب لوگ اور چیس کے کھیل سے محبت کرتے ہیں ۔

اُن کا کہنا تھا کہ چیس ایک کھیل نہیں ہے بلکہ اس سے دماغ کی نشو نما ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ حکمرانی کے رموز سیکھتے ہیں، پاکستان میں کھیل بہت تیزی سے مقبول ہورہا ہے اس ضمن میں حکومت کو مزید اقدامات کرنے چاہیے۔

انہوں نے مشورہ دیا کہ اسکول کالج یونیورسٹی اور گلی محلے کی سطح پر اس کھیل کو فروغ دیا جائے یہ کھیل انڈور آف ڈور کھیلا جاسکتا ہے، پاکستان میں چیس بورڈ با آسانی مل جاتے ہیں۔

ایک سوال کے جواب میں ماسٹر کوچ کاکہنا تھا کہ قازقستان فیڈریشن کے ڈائریکٹر انوار کا پاکستان چیس فیڈریشن کے ساتھ رابطہ ہے اور مستقبل میں بھی پاکستان میں کھلاڑیوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ چیس ٹورنامنٹس کے انعقاد کے حوالے سے بھی پلان تشکیل دیا جائے۔

قازقستان چیس فیڈریشن عالمی چیس فیڈریشن و ایشین چیس فیڈریشن کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے پاکستان میں تربیتی پلان ترتیب دیے ہیں۔

انہوں نے کہاکہ پاکستان میں متعین قازقستان کے سفارت خانے کی معآونت سے نوجوان کھلاڑیوں کو تربیت دی جارہی ہے پاکستانی کھلاڑی پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہوں گے پاکستانی کھلاڑی بہت محنتی ہیں۔


