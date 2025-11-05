لاہور میں انسدادِ اسموگ مہم، ہوٹلز اور مارکیٹس بند

لاہور شہر میں اسموگ کے تدارک کے لیے ضلعی انتظامیہ نے مارکیٹوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔
اس سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنرز کو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مراسلہ جاری کردیا گیا ہے۔
مراسلے میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنرز کو روزانہ کی بنیاد پر عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔
ضلعی انتظامیہ کے مطابق اسموگ کے تدارک کے لیے مارکیٹس رات 10 بجے بند ہوں گی اور لاہور کے تمام ریسٹورنٹس رات 11 بجے بند ہوجائیں گے۔
ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہےکہ نئے اوقات کار پر پابندی لازم ہے، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔
واضح رہے کہ عدالتی حکم پر لاہور میں اتوار کے روز کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے اور شادی ہالوں پر رات 10 بجے کی پابندی پر سختی سے عملدرآمد کا حکم بھی دیا گیا ہے۔
عدالت نے ہر سماعت پر محکمہ ماحولیات کے ڈائریکٹر سطح کے افسر کو پیش ہونے کا بھی حکم دیا۔