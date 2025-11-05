تازہ تر ین
فلپائن؛ طوفان میں فوجی ہیلی کاپٹر بھی تباہ، 6 اہلکار ہلاک؛ مجموعی تعداد 86 ہوگئی

فلپائن میں آنے والے طاقتور طوفان کالماگی نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہر طرف لاشیں اور گھروں کا ملبہ پڑا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلپائن فوج کا یو ایچ-ون ہیلی کاپٹر جزیرہ منڈاناؤ کے علاقے اگوسان ڈیلسور کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں انجام دے رہا تھا۔

اس دروان امدادی ہیلی کاپٹر نامعلوم وجوہات کی بنا پر گرکر تباہ ہوگیا اور اس میں سوار تمام چھ اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔ جلی ہوئی لاشوں کو ملبے سے نکال لیا گیا۔

ان چھ اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد فلپائن میں آنے والے طوفان کالماگی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 86 تک جا پہنچی ہے۔

سب سے زیادہ تباہی جزیرہ سیبو میں ہوئی جہاں 39 افراد ڈوبنے یا ملبے کے نیچے آ کر ہلاک ہوئے۔ قریبی جزیرے بوہول سے بھی ایک ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔

اب تک 10 ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا جبکہ سیکڑوں مکانات زیرِ آب آ گئے۔ کئی شہروں میں بجلی منقطع ہے اور ٹیلی فون سروس بھی متاثر ہوئی۔

سیبو کی صوبائی انفارمیشن افسر اینجیلیز اورونگ نے بتایا کہ امدادی کاموں کے دوران ملبے تلے دبی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے اور تاحال متعدد افراد لاپتا ہیں۔

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی علاقوں میں گاڑیاں پانی کے بہاؤ میں بہہ گئیں۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی نظر آئیں۔

عینی شاہدین کے مطابق پانی اتنی تیزی سے بڑھا کہ لوگ گھروں کی بالائی منزلوں اور چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔

ایک مقامی شہری جان پاتاجو نے بتایا کہ جب پانی کی سطح بڑھنے لگی تو ہم اوپر کی منزل پر چلے گئے، مگر پانی وہاں تک پہنچ گیا تو ہمیں چھت پر جانا پڑا۔

ریڈ کراس کی جاری کردہ تصاویر میں امدادی کارکنوں کو گھٹنوں تک پانی میں کھڑے متاثرہ شہریوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

سرکاری موسمیاتی ادارے پیگاسا کے مطابق طوفان کالماگی، جسے مقامی طور پر ٹینو کہا جا رہا ہے، منگل کی صبح زمین سے ٹکرایا۔

اس کے جھکڑوں کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تھی جبکہ جھکڑوں کے جھونکے 165 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کیے گئے۔

طوفان کے باعث 300 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں اور بحری جہازوں کو بندرگاہوں پر واپس آنے کی ہدایت کی گئی۔

دریں اثنا، ویتنام نے بھی ہنگامی تیاریوں کا اعلان کیا ہے کیوں کہ طوفان کالماگی کا جمعرات کی رات ویتنام کے وسطی علاقوں سے ٹکرانے کا امکان ہے۔

یہ ویتنام کا وہی علاقہ ہے جہاں گزشتہ ہفتے سیلاب کے باعث کم از کم 40 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے تھے جب کہ 3 افراد اب بھی لاپتا ہیں۔

یاد رہے کہ فلپائن میں سالانہ اوسطاً 20 طوفان آتے ہیں اور حالیہ مہینوں میں ملک زلزلوں اور شدید موسمی حالات سے پہلے ہی متاثر ہے۔


