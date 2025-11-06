جنوبی افریقا نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں باآسانی شکست دیکر سیریز 1-1 سے برابر کر دی

فیصل آباد: جنوبی افریقا نے 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان کو باآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔
جنوبی افریقا نے پاکستان کا 270 رنز کا ہدف با آسانی 40.1 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔
فیصل آباد کے اقبال کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے مہمان ٹیم جنوبی افریقا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 269 رنز اسکور کیے۔سلمان آغا 69 اور محمد نواز 59 رنز بناکر نمایاں رہے۔
پاکستان کی اننگز
جنوبی افریقا نے پاکستانی ٹاپ آرڈر بلے بازوں کے پرخچے اڑا دیے۔اوپنر فخر زمان صفر پر آؤٹ ہوگئے جبکہ بابر اعظم 11 اور محمد رضوان 4 رنز بناکر پویلین لوٹے۔
3 وکٹیں گرنے کے بعد سلمان علی آغا اور صائم ایوب نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور شراکت داری قائم کرتے ہوئے دونوں بیٹرز نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔
تاہم پھر صائم 53 اور سلمان علی آغا 69 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے جبکہ حسین طلعت 10 کے اسکور پر ٹیم کا ساتھ چھوڑ گئے۔
اختتامی اوورز میں محمد نواز اور فہیم اشرف نے ذمہ داری سے بیٹنگ کی۔نواز 59 اور فہیم اشرف 28 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 269 رنز اسکور کیے۔
جنوبی افریقا کی اننگز
جنوبی افریقا نے پاکستان کا 270 رنز کا ہدف باآسانی 41 ویں اوور میں حاصل کرتے ہوئے 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کرلی۔
جنوبی افریقا کی جانب سے کوئنٹن ڈی کوک 123 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ ڈی زورزی نے 76 اور پری ٹوریس نے 46 رنز بنائے۔
اس کے علاوہ میتھو بریٹزکے 17 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔پاکستان کی جانب سے محمد وسیم اور فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ لی۔
دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقا کی کامیابی کے بعد 3 میچز پر مشتمل سیریز 1-1 سے برابر ہوگئی ہے۔
واضح رہے کہ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقا کو شکست دی تھی۔سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ ہفتہ 8 نومبر کو اقبال اسٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا۔