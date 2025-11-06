تازہ تر ین
جنوبی افریقا نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں باآسانی شکست دیکر سیریز 1-1 سے برابر کر دی

فیصل آباد: جنوبی افریقا نے 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان کو باآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔

جنوبی افریقا نے پاکستان کا 270 رنز کا ہدف با آسانی 40.1 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔

فیصل آباد کے اقبال کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے مہمان ٹیم جنوبی افریقا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔

پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 269 رنز اسکور کیے۔سلمان آغا 69 اور محمد نواز 59 رنز بناکر نمایاں رہے۔

پاکستان کی اننگز

 جنوبی افریقا نے پاکستانی ٹاپ آرڈر بلے بازوں کے پرخچے اڑا دیے۔اوپنر فخر زمان صفر پر آؤٹ ہوگئے جبکہ بابر اعظم 11 اور محمد رضوان 4 رنز بناکر پویلین لوٹے۔

3 وکٹیں گرنے کے بعد سلمان علی آغا اور صائم ایوب نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور شراکت داری قائم کرتے ہوئے دونوں بیٹرز نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔

تاہم پھر صائم 53 اور سلمان علی آغا 69 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے جبکہ حسین طلعت 10 کے اسکور پر ٹیم کا ساتھ چھوڑ گئے۔

اختتامی اوورز میں محمد نواز اور فہیم اشرف نے ذمہ داری سے بیٹنگ کی۔نواز 59 اور فہیم اشرف 28 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 269 رنز اسکور کیے۔

جنوبی افریقا کی اننگز

 جنوبی افریقا نے پاکستان کا 270 رنز کا ہدف باآسانی 41 ویں اوور میں حاصل کرتے ہوئے 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کرلی۔

جنوبی افریقا کی جانب سے کوئنٹن ڈی کوک 123 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ  ڈی زورزی نے 76 اور پری ٹوریس نے 46 رنز بنائے۔

اس کے علاوہ میتھو بریٹزکے 17 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔پاکستان کی جانب سے محمد وسیم اور فہیم اشرف نے ایک ایک وکٹ لی۔

دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقا کی کامیابی کے بعد 3 میچز پر مشتمل سیریز 1-1 سے برابر ہوگئی ہے۔

واضح رہے کہ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقا کو شکست دی تھی۔سیریز کا  تیسرا اور فیصلہ کن میچ ہفتہ 8 نومبر کو اقبال اسٹیڈیم میں ہی کھیلا جائے گا۔


