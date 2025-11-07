تازہ تر ین
رشمیکا مندانا اور وجے دیوراکونڈا کی شادی کی تاریخ سامنے آگئی

پشپا اسٹار رشمیکا مندانا اور اداکار وجے دیوراکونڈا کی شادی کی ممکنہ تاریخ سامنے آگئی ہے۔

رشمیکا اور وجے کی جانب سے منگنی یا شادی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، تاہم بھارتی میڈیا میں ایسی رپورٹس گردش کر رہی ہیں جن کے مطابق دونوں نے اپنی زندگی کے نئے سفر کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق گیتا گوندھم میں ایک ساتھ کام کرنے والے اس جوڑے نے گزشتہ ماہ حیدرآباد میں ایک نجی تقریب میں منگنی کی تھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تقریب 3 اکتوبر 2025 کو وجے دیوراکونڈا کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس میں صرف قریبی عزیز و اقارب شریک تھے۔

اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ دونوں اداکار فروری 2026 میں رشتۂ ازدواج میں منسلک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دونوں اسٹارز نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن حال ہی میں ایک ویڈیو میں رشمیکا کی انگلی میں انگوٹھی دیکھنے کے بعد ان کی شادی کی قیاس آرائیاں مزید بڑھ گئی ہیں۔

یاد رہے کہ رشمیکا سے ان کی نئی فلم تھمّا کی تشہیر کے دوران جب منگنی سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے مختصر جواب دیا کہ ’‘سب کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔‘


