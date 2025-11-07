میرا ایوارڈز پر نہیں فرشتوں اور آخرت پر ایمان ہے: زاہد احمد

پاکستانی معروف اداکار زاہد احمد کا کہنا ہے کہ میرا ایوارڈز پر نہیں فرشتوں اور آخرت پر ایمان ہے۔
حال ہی میں اداکار نے ساتھی فنکار احمد علی بٹ کے پوڈکاسٹ میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف امور پر کھل کر بات کی۔
اس موقع پر اداکار سے سوال پوچھا گیا کہ ایوارڈز پر یقین رکھتے ہیں؟
میزبان کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میں ملائیکہ پر یقین رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، ان چیزوں پر مسلمان کا یقین ہوتا ہے، ایوارڈز پر کیسے کسی کا یقین ہوسکتا ہے؟
میزبان نے اداکار کے جواب پر دوبارہ کہا کہ آپ کو جب بہترین اداکار کا ایوارڈ ملا تو آپ بہت خوش ہوئے تھے، جس پر زاہد احمد نے کہا کہ 2 دفعہ بہترین اداکار کا اعزاز حاصل کرلیا میرے لیے بہت ہے۔