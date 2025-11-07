ظہران ممدانی پاکستان کا دورہ بھی کرچکے ہیں

امریکا کے سب سے اہم شہروں میں سے ایک نیویارک کے نو منتخب میئر ظہران ممدانی ماضی میں پاکستان کا دورہ بھی کرچکے ہیں۔
انہوں نے 23 مارچ کو امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں گزارے دنوں کو یاد کیا تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کا دورہ کرنے کا موقع ملا، ان شہروں کے جوش و توانائی کو دیکھا۔
ان کا کہنا تھا کہ آج تک پاکستان کے بارے میں دوسرے سے سنا، اب وقت آگیا ہے کہ پاکستانی اپنی کہانی خود سنائیں۔
اس موقع پر ظہران ممدانی نے فیض احمد فیض کا شعر بھی پڑھا اور کہا تھا کہ میں اپنے دن کی شروعات فیض احمد فیض کی نظموں سے کرتا ہوں۔