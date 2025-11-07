تازہ تر ین
شوبز

بھارتی گلوکارہ و اداکارہ سلکشنا پنڈت چل بسیں

معروف بھارتی گلوکارہ اور اداکارہ سلکشنا پنڈت 71 برس کی عمر میں حرکتِ قلب بند ہونے کے باعث چل بسیں، ادکارہ کے بھائی للت پنڈت نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ماضی کی لیجنڈری اداکارہ اور پلے بیک سنگر سلکشنا پنڈت نے اپنی فلموں ’الجھن‘ اور ’چہرے پہ چہرہ‘ سے شہرت پائی تھی۔

ان کے بھائی للت پنڈت کے مطابق سلکشنا پنڈت نے جمعرات کی شام کو سانس لینے میں دشواری کی شکایت کی تھی، جس پر انہیں ناناوتی اسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئیں۔

سلکشنا پنڈت نے 1975ء میں سنجیو کمار کے مقابل فلم ’الجھن‘ سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے دور کے تقریباً تمام صفِ اول کے اداکاروں راجیش کھنہ، ششی کپور اور ونود کھنہ کے ساتھ کام کیا۔

ان کی دیگر بڑی فلموں میں سنکوچ، ہیرا پھیری، خاندان، دھرم کانٹا، دو وقت کی روٹی اور گورا شامل ہیں۔

انہوں نے 1978ء کی ایک بنگالی فلم بانڈی میں بھی اداکاری کی، جس میں وہ اُتّم کمار کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تھیں۔

اداکاری کے ساتھ ساتھ سلکشنا کا پلے بیک گلوکاری کا کیریئر بھی متاثر کن تھا، انہوں نے ہندی، بنگالی، مراٹھی، اوڑیہ اور گجراتی سمیت کئی زبانوں میں گانے گائے۔

ان کے مشہور گانوں میں تو ہی ساگر تو ہی کنارا، پردیسیا تیرے دیش میں، بے قرار دل ٹوٹ گیا، باندھی رے کہے پریت، سات سمندر پار، سوموار کو ہم ملے، سونا رے تجھے کیسے ملوں، یہ پیارا لگے تیرا چہرہ، جب آتی ہو گی یاد میری اور یہ پیار کیا ہے شامل ہیں۔

سلکشنا کا تعلق ہریانہ کے ضلع ہسار کے ایک موسیقی کے گھرانے سے تھا، پنڈت جسراج ان کے چچا تھے، انہوں نے 9 برس کی عمر میں ہی گانا شروع کر دیا تھا اور اپنے بھائی مندھیر کے ساتھ اپنے موسیقی کیریئر کا آغاز کیا تھا، ان کے بہن بھائیوں میں جتن پنڈت، للت پنڈت اور ماضی کی اداکارہ وجیتا پنڈت شامل ہیں۔


اہم خبریں
کام کا بوجھ کم کرنے کیلئے نرس نے 10 مریضوں کو غلط انجیکشن لگا کر موت کی نیند سلادیا
اقوام متحدہ نے افغانستان کو افیون کی پیداوار کا بڑا عالمی مرکز قرار دیدیا
۔27ویں آئینی ترمیم: 7 ججز پر مشتمل آئینی عدالت اور کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف کرانے پر غور
کالعدم ٹی ایل پی کے 177 مدارس اور 330 مساجد تنظیم المدارس کے حوالے کرنے کا معاہدہ طے
امریکا کا کیریبین میں منشیات اسمگل کرنے والی کشتی پر حملہ، 3 افراد ہلاک
پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان 27 ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر ڈیڈ لاک برقرار
شادی کے 4 سال بعد کترینہ کیف اور وکی کوشل کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش
عروشہ سعید نے اسلامک سالیڈیریٹی گیمز میں کانسی کا تمغہ جیت لیا
کوئٹہ میں پی ٹی آئی جلسے کے پیش نظر شہر بھر کے راستے بند، موبائل انٹرنیٹ معطل
قازقستان نے اسرائیل کے ساتھ ابراہیمی معاہدے میں شمولیت اختیار کرلی، ٹرمپ کا اعلان
سنی اتحاد کونسل کے مرکزی رہنما صاحبزادہ حامد رضا گرفتار، جیل منتقل
سینیٹ قائمہ کمیٹی نے دو وزراء کے پی ایس ڈی پی میں منصوبوں کو مسترد کر دیا
سپریم کورٹ کے اندر ملازمین سے ملاقاتوں پر پابندی عائد
27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ کسی نے نہیں دیکھا: سہیل آفریدی
بیرسٹر گوہر نے 27ویں ترمیم کو وفاق کیلئے خطرہ قرار دے دیا
مولانا فضل الرحمان ترامیم کا معاملہ دیکھیں گے، فیصل واوڈا





دلچسپ و عجیب
دلہن نے اپنی شادی میں ہیوی بائیک پر انٹری کرکے مہمانوں کو حیران کردیا
بلی کے بار بار پڑوس میں چلے جانے پر خاتون پر 3 لاکھ کا جرمانہ
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے
چمپینزی بھی انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں: تحقیق
دبئی میں دنیا کی مہنگی ترین کافی، قیمت 3600 درہم
جاپانی کمپنی نے پیٹ کی چربی ختم کرنے والا پانی متعارف کرادیا
قدرت سے ربط رکھنے والے سرفہرست ممالک کون کون سے ہیں؟ فہرست جاری
بار کوڈ اسکین کراؤ، سلامی دے کر جاؤ، باراتیوں سے سلامی لینے کا ڈیجیٹل طریقہ متعارف
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain