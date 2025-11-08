فیصلہ کن ون ڈے: پاکستان کیخلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری

تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میچ میں پاکستان کے خلاف جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری ہے۔
فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں جنوبی افریقہ کی پہلی وکٹ 72 رنز پر گری، سلمان علی آغا نے لوان ڈرے پریٹوریئس کو 39 رنز پر پویلین روانہ کیا۔
جنوبی افریقہ کا پاکستان کیخلاف بیٹنگ کرنے کا فیصلہ
جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستان نے تیسرے میچ کے لیے ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ نسیم شاہ اور محمد وسیم جونیئر کی جگہ ابرار احمد اور حارث رؤف کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی جبکہ دوسرا مہمان ٹیم کے نام رہا تھا۔