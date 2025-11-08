فیصلہ کن ون ڈے: جنوبی افریقا کا پاکستان کو جیت کیلئے 144 رنز کا ہدف

تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میچ میں جنوبی افریقا نے پاکستان کو جیت کیلئے 144 رنز کا ہدف دیا ہے۔
فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ابرار احمد کی عمدہ بولنگ کے باعث 37.5 اوور میں صرف 143 رنز بناسکی۔
دوسرے ایک روزہ میچ میں شاندار سنچری بنانے والے کوئنٹن ڈی کوک نے 53، یوہان ڈی پریٹوریس نے 39 جبکہ پیٹر اور میتھیو برٹزکی نے 16، 16رنز اسکور کیے۔
پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 4، شاہین آفریدی، سلمان آغا اور محمد نواز نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔
پاکستان نے تیسرے میچ کے لیے ٹیم میں 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ نسیم شاہ اور محمد وسیم جونیئر کی جگہ ابرار احمد اور حارث رؤف کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی جبکہ دوسرا مہمان ٹیم کے نام رہا تھا۔