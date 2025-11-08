تازہ تر ین
شوبز

انوراگ کشیپ نے فلم پروموشنز کو فضول خرچی، دکھاوا کہہ دیا

بھارتی فلمساز انوراگ کشیپ نے بالی ووڈ میں فلم پروموشنز کو فضول خرچی اور دکھاوے سے تعبیر کیا ہے۔

53 سالہ انوراگ کشیپ نے کہا ہے کہ فلموں کی کامیاب کا دار و مدار اب دلچسپ کہانی، بہترین اداکاری یا عوامی رائے پر نہیں بلکہ اس پر ہے کہ کس نے کتنا زیادہ شور مچایا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بالی ووڈ کو اس معاملے پر ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کی طرح پروموشن کے اخراجات کی حد مقرر کرنی چاہیے تاکہ چھوٹی فلمیں بڑے بجٹ کی فلموں کے شور میں دب نہ جائیں۔

بھارتی فلمساز نے مزید کہا کہ اچھی فلم اپنی پہچان خود بناتی ہے، اسے پروموشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ڈیمن سلیئر اور ایف 1 اس کی شاندار مثال ہیں، کیا بریڈپٹ بھارت آیا؟ انہوں نے بھارت میں فلم کو پروموٹ نہیں کیا مگر کامیاب ہوئیں۔

انہوں نے بالی ووڈ میں مقابلے، حسد اور خود کو بڑا ثابت کرنے کی دوڑ پر تنقید کی اور کہا کہ لوگ دوسرے کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے جلتے ہیں۔


اہم خبریں
این اے 66 وزیر آباد کے ضمنی الیکشن میں ن لیگی امیدوار بلامقابلہ کامیاب
عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری
۔27 ویں آئینی ترمیم؛ حکومتی اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں کے علیحدہ ہنگامی اجلاس
مائیکل جیکسن کی بائیوپک کا پہلا ٹریلر ریلیز، موسیقی کے بادشاہ کا کردار کون نبھا رہا ہے؟
تاریخ کا سب سے بڑا تنخواہ پیکج، ایلون مسک کے دنیا کا پہلا کھرب پتی بننے کی راہ ہموار
امریکا نے شامی صدر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا
ججز ٹرانسفر پر ایگزیکٹو کے اختیارات میں کمی، فیلڈ مارشل کا اعزاز تاحیات ہوگا، وفاقی وزیر قانون
انو کھا فراڈ:دلہا بارات لے کر پہنچا تو دلہن کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی
وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی
بلوچستان کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5 ریکارڈ
پاک افغان مذاکرات ناکام؛ طالبان کے رویے پر ثالث بھی مایوس ہو گئے، خواجہ آصف
کام کا بوجھ کم کرنے کیلئے نرس نے 10 مریضوں کو غلط انجیکشن لگا کر موت کی نیند سلادیا
اقوام متحدہ نے افغانستان کو افیون کی پیداوار کا بڑا عالمی مرکز قرار دیدیا
۔27ویں آئینی ترمیم: 7 ججز پر مشتمل آئینی عدالت اور کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ متعارف کرانے پر غور
کالعدم ٹی ایل پی کے 177 مدارس اور 330 مساجد تنظیم المدارس کے حوالے کرنے کا معاہدہ طے
امریکا کا کیریبین میں منشیات اسمگل کرنے والی کشتی پر حملہ، 3 افراد ہلاک





دلچسپ و عجیب
چینی خلانوردوں کی خلا میں باربی کیو پارٹی!
دلہن نے اپنی شادی میں ہیوی بائیک پر انٹری کرکے مہمانوں کو حیران کردیا
بلی کے بار بار پڑوس میں چلے جانے پر خاتون پر 3 لاکھ کا جرمانہ
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے
چمپینزی بھی انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں: تحقیق
دبئی میں دنیا کی مہنگی ترین کافی، قیمت 3600 درہم
جاپانی کمپنی نے پیٹ کی چربی ختم کرنے والا پانی متعارف کرادیا
قدرت سے ربط رکھنے والے سرفہرست ممالک کون کون سے ہیں؟ فہرست جاری
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain