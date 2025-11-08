انوراگ کشیپ نے فلم پروموشنز کو فضول خرچی، دکھاوا کہہ دیا

بھارتی فلمساز انوراگ کشیپ نے بالی ووڈ میں فلم پروموشنز کو فضول خرچی اور دکھاوے سے تعبیر کیا ہے۔
53 سالہ انوراگ کشیپ نے کہا ہے کہ فلموں کی کامیاب کا دار و مدار اب دلچسپ کہانی، بہترین اداکاری یا عوامی رائے پر نہیں بلکہ اس پر ہے کہ کس نے کتنا زیادہ شور مچایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بالی ووڈ کو اس معاملے پر ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کی طرح پروموشن کے اخراجات کی حد مقرر کرنی چاہیے تاکہ چھوٹی فلمیں بڑے بجٹ کی فلموں کے شور میں دب نہ جائیں۔
بھارتی فلمساز نے مزید کہا کہ اچھی فلم اپنی پہچان خود بناتی ہے، اسے پروموشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ڈیمن سلیئر اور ایف 1 اس کی شاندار مثال ہیں، کیا بریڈپٹ بھارت آیا؟ انہوں نے بھارت میں فلم کو پروموٹ نہیں کیا مگر کامیاب ہوئیں۔
انہوں نے بالی ووڈ میں مقابلے، حسد اور خود کو بڑا ثابت کرنے کی دوڑ پر تنقید کی اور کہا کہ لوگ دوسرے کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے جلتے ہیں۔