عالمی اسنوکر چیمپئن شپ: دفاعی چیمپئن محمد آصف کا فاتحانہ آغاز

عالمی اسنوکر چیمپئن شپ میں دفاعی چیمپئن محمد آصف نے فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے اپنا ابتدائی میچ جیت لیا۔ تاہم، عالمی انڈر 17 چیمپئن محمد حسنین اختر اپنا افتتاحی میچ ہار گئے۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق قطر کے شہر دوحا میں شروع ہونے والی آئی بی ایس ایف عالمی اسنوکر چیمپئن شپ میں عالمی چیمپئن محمد آصف نے اپنے حریف سنگاپور کےچن کینگ کوانگ کو ایک آسان مقابلے کے بعد 0-4 سے شکست دے دی۔محمد آصف کی جیت کا فریم اسکور 9-89، 44-73، 48-58 اور 13-83 رہا۔

تاہم، دوسرے قومی کیوئسٹ اور عالمی انڈر 17 چیمپئن محمد حسنین ہانگ کانگ کے تام یون فنگ سے سخت مقابلے میں 4-3 فریم اسکور سے ہار گئے۔فنگ کی جیت کا فریم اسکور 73-38، 42-77، 59-52، 26-70، 79-26، 47-80 اور 4-116 رہا۔ میچ کے دوران فاتح کھلاڑی نے ساتویں فریم میں سنچری بریک بھی کھیلا۔

چیمپئن شپ کے پہلے مرحلے میں 48 کھلاڑیوں کو 12 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔لیگ راؤنڈ کے بعد ہر گروپ سے 2، 2 کھلاڑی ناک آوٹ راؤنڈ میں جگہ بنائیں گے۔


