ابرار احمد اور جنوبی افریقی بیٹر ڈی کوک نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اہم سنگِ میل عبور کرلیے

پاکستانی اسپنر ابرار احمد اور جنوبی افریقی بیٹر ڈی کوک نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اہم سنگِ میل عبور کرلیے۔

ہفتے کو فیصل آباد میں 3 میچز پر مشتمل سیریز کے آخری اور فیصلہ کن میچ میں جنوبی افریقا نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔

جنوبی افریقا کی جانب سے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ سود مند ثابت نہ ہوا اور پوری جنوبی افریقی ٹیم 143 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ڈی کوک نے 70 گیندوں پر 53 رنز بنائے جن میں 7 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔

ڈی کوک نے اس اننگز کے دوران  ون ٖڈے کرکٹ میں 7 ہزار  رنز مکمل کر لیے، جو انہوں نے صرف 158 اننگز میں حاصل کیے۔

اس طرح وہ سابق جنوبی افریقی بیٹر  ہاشم آملہ کے بعد ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 7 ہزار رنز بنانے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے۔

جنوبی افریقا کے خلاف اننگز میں پاکستانی اسپنر ابرار احمد نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4  وکٹیں حاصل کیں اور مہمان ٹیم کو 37.5 اوورز میں 143 رنز پر آؤٹ کرنے میں مدد کی۔

4 وکٹیں لینے کے ساتھ ہی ابرار احمد  نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 100 وکٹوں کا سنگ میل عبور کرلیا۔

27 سالہ اسپنر نے اب تک ٹیسٹ میں 46، ون ڈے میں 25، اور ٹی ٹوئنٹی میں 31 وکٹیں حاصل کی ہیں۔

واضح رہے کہ جنوبی افریقا کا144 رنز کا ہدف پاکستان نے با آسانی 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کرکے میچ اور سیریز 1-2 سے اپنے نام کرلی۔


