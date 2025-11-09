تازہ تر ین
شوبز

انوشکا شرما سات سال بعد اسکرین پر واپسی کیلئے تیار

بالی وڈ اداکارہ انوشکا شرما تقریباً سات سال بعد ایک بار پھر اسکرین پر واپسی کرنے جارہی ہیں، تاہم اس بار ان کی نئی فلم سینما گھروں کے بجائے نیٹ فلیکس پر ریلیز ہوگی۔

شوبز ویب سائٹ کے مطابق انوشکا شرما کی اسپورٹس بائیوگرافیکل فلم “چکڑا ایکسپریس” جلد نیٹ فلیکس پر ریلیز کی جائے گی۔

فلم کی شوٹنگ کافی عرصہ قبل مکمل ہو چکی تھی، مگر پوسٹ پروڈکشن کے مرحلے میں نیٹ فلیکس اور پروڈکشن کمپنی کے درمیان کچھ اختلافات کے باعث اس کی ریلیز مؤخر ہوگئی۔

رپورٹ کے مطابق نیٹ فلیکس کو فلم کے اختتامی حصے پر کچھ اعتراضات تھے، تاہم اب دونوں فریقین کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں اور فلم جلد ریلیز کیے جانے کا امکان ہے۔

اس فلم میں انوشکا شرما بھارتی خاتون کرکٹر جھلن گوسوامی کا کردار نبھا رہی ہیں، جو 2002 سے 2022 تک بھارتی ٹیم کا حصہ رہیں۔ جھلن کا تعلق مغربی بنگال کے ایک چھوٹے قصبے ’چکڑا‘ سے ہے، اسی مناسبت سے فلم کا نام بھی رکھا گیا ہے۔

یاد رہے کہ فلم کی ریلیز 2024 میں متوقع تھی لیکن نیٹ فلیکس اور پروڈکشن کمپنی کے اختلافات کے باعث اسے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔


اہم خبریں
پیوٹن نے جوہری تجربے کی تیاری کا حکم دے دیا، روسی وزارتِ خارجہ کی تصدیق
حکومت کا گورننس کے نام پر ایک ارب ڈالر کا قرض لینے کا فیصلہ
۔27ویں آئینی ترمیم، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آج سے ملک گیر تحریک شروع کرنے کا اعلان
۔27 ویں ترمیم: پیپلز پارٹی نے صدر کیلئے تاحیات استثنیٰ اور نیب خاتمے کے مطالبات پیش کردیے
ٹرمپ کا جی 20 اجلاس کا بائیکاٹ، جے ڈی وینس کو بھی جنوبی افریقا سے واپس بلا لیا گیا
این اے 66 وزیر آباد کے ضمنی الیکشن میں ن لیگی امیدوار بلامقابلہ کامیاب
عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری
۔27 ویں آئینی ترمیم؛ حکومتی اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں کے علیحدہ ہنگامی اجلاس
مائیکل جیکسن کی بائیوپک کا پہلا ٹریلر ریلیز، موسیقی کے بادشاہ کا کردار کون نبھا رہا ہے؟
تاریخ کا سب سے بڑا تنخواہ پیکج، ایلون مسک کے دنیا کا پہلا کھرب پتی بننے کی راہ ہموار
امریکا نے شامی صدر کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا
ججز ٹرانسفر پر ایگزیکٹو کے اختیارات میں کمی، فیلڈ مارشل کا اعزاز تاحیات ہوگا، وفاقی وزیر قانون
انو کھا فراڈ:دلہا بارات لے کر پہنچا تو دلہن کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی
وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی
بلوچستان کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5 ریکارڈ
پاک افغان مذاکرات ناکام؛ طالبان کے رویے پر ثالث بھی مایوس ہو گئے، خواجہ آصف





دلچسپ و عجیب
یورپ کے تاریک غار میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال دریافت
چینی خلانوردوں کی خلا میں باربی کیو پارٹی!
دلہن نے اپنی شادی میں ہیوی بائیک پر انٹری کرکے مہمانوں کو حیران کردیا
بلی کے بار بار پڑوس میں چلے جانے پر خاتون پر 3 لاکھ کا جرمانہ
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے
چمپینزی بھی انسانوں کی طرح سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں: تحقیق
دبئی میں دنیا کی مہنگی ترین کافی، قیمت 3600 درہم
جاپانی کمپنی نے پیٹ کی چربی ختم کرنے والا پانی متعارف کرادیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain