باہمی سیریز نہ کھیلنے پر افغان چیف سلیکٹر آسٹریلوی کرکٹ بورڈ پر برس پڑے

کابل: افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر اور سابق افغان کرکٹر اسد اللہ خان نے کرکٹ آسٹریلیا پربرہمی کا اظہار کیا ہے ۔
افغان چیف سلیکٹر اسد اللہ خان نے ایک بیان میں کہا کہ کرکٹ آسٹریلیا کا باہمی سیریز نہ کھیلنا اسپرٹ آف دی گیم کے منافی ہے، افغانستان کرکٹ ٹیم کوغیر منصفانہ طورپرٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالیہ افغان ٹیم نے ایلیٹ کرکٹ میں پرفارمنسزکے ساتھ مقام بنایا ہے، افغان ویمن ٹیم نے حالیہ برسوں میں میچز نہیں کھیلے، تبدیلی میں کچھ وقت لگےگا۔
اسداللہ خان کا کہنا تھا کہ افغانستان نےکرکٹ کی دنیا میں کامیابی میرٹ کی بنیاد پر حاصل کی ہے، افغانستان ٹیم کو کامیابی فیورٹ ازم یا چیریٹی کی وجہ سے نہیں ملی،کرکٹ آسٹریلیا اور دیگربورڈزکرکٹ کو سیاست سےجوڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جینٹل گیم کے لیے یہ سب اچھا نہیں ہے۔
خیال رہے کہ طالبان کی جانب سے ستمبر 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد آسٹریلیا نے افغانستان کے ساتھ کوئی دوطرفہ سیریز نہیں کھیلی۔
کرکٹ آسٹریلیا نے سب سے پہلے نومبر 2021 میں ہوبارٹ میں شیڈول واحد ٹیسٹ میچ منسوخ کیا تھا، اس کے بعد مارچ 2023 میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والی 3 میچوں کی ون ڈے سیریز بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔
کرکٹ آسٹریلیا کا مؤقف ہے کہ طالبان حکومت کی جانب سے خواتین کو کھیلوں میں حصہ لینے سے روکنے کے بعد وہ افغانستان کے خلاف کسی بھی دوطرفہ سیریز نہیں کھیل سکتے۔