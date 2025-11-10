تازہ تر ین
رضوان نے خود کپتانی چھوڑی، شاہین آفریدی کا انکشاف

راولپنڈی: پاکستان ون ڈے ٹیم کےکپتان شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ  محمد رضوان نے خود کپتانی سے ہٹنے کا فیصلہ لیا تھا، رضوان کو ہی سب سے پہلے بتایا کہ میں کپتان بن رہا ہوں۔

سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز شروع ہونے سے قبل پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی نے روالپنڈی میں میڈیا سے گفتگو  کرتے ہوئے کہا کہ میں جب پہلی بارکپتان بنا تھا تو بابراعظم سمیت دیگرکھلاڑیوں سےرابطہ ہواتھا، مجھے کپتانی سےکیوں ہٹایا گیا، اس پر بات نہیں کروں گا۔

شاہین آفریدی نے کہا کہ ون ڈے ٹیم کی کپتانی  ملتے وقت رضوان کو سب سے پہلے بتایا کہ میں کپتان بن رہا ہوں،ان کی رائے لی۔

کپتان شاہین آفریدی نے بتایا کہ محمد رضوان نے خود کپتانی سے ہٹنے کا فیصلہ لیا تھا، اور رضوان کے ساتھ مشورے کے بعد ہی میں نے کپتانی قبول کی۔

فاسٹ بولر نے کہا کہ بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ تینوں ڈپارٹمنٹس پرفوکس کیاہواہے، ذمہ داری تمام کھلاڑیوں کو لینی پڑے گی ، صرف رضوان، بابر، فخر، صائم، شاہین کا ہی ذمہ داری لینے کا کام نہیں۔

بابراعظم کی فارم کے حوالے سے کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ بابر ضرور پرفارمنس اور سنچری کے ساتھ واپسی کریں گے۔

شاہین آفریدی کاکہنا تھا کہ مجھے جس سے مشورہ لینا ہوتا ہے میں لیتا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف سابق کپتانوں سے ہی مشورہ لیتا ہوں، رضوان 2023 سے اب تک سب سے زیادہ ون ڈے فارمیٹ میں رنز کر رہے ہیں، جو کھلاڑی فارم میں نہیں اس کو سپورٹ کرنےکی ترجیح ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بینچ اسٹرینتھ کو مضبوط کرنا ہے، کپتان کو سلیکشن میں شامل ہونا چاہیے، سیلیکشن کمیٹی 15 کا اسکواڈ بناتی ہے لیکن کپتان کی رائے ضروری ہے۔

اس کے علاوہ شاہین آفریدی کا کہنا تھا کہ حسن نواز کا  بیٹا ہوا ہے ،کافی وقت سے فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا تھا اس لیے اسے اسکواڈ سے ریلیز کیا، حسن نوازکو باہر کرنے کا مطلب پلان سے باہر کر دینا  نہیں۔

شاہین آفریدی نے بتایا کہ حسن نواز اپنی بیٹنگ پوزیشن پر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں گے، حسن نواز جس نمبر پر کھیلتے ہیں اس پر فی الحال بیٹرز پرفارمنس دے رہے ہیں۔

یاد رہے کہ گزشتہ ماہ رضوان کو ون ڈے ٹیم کی کپتانی سے ہٹاکر شاہین شاہ آفریدی کو  پاکستان ٹیم کا نیا کپتان بنایا گیا تھا۔

 سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی میں کھیلی جائے گی جبکہ ٹرائی نیشن سیریز 17 سے 29 نومبر تک ہوگی۔

ٹرائی نیشن سیریز میں پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں شامل ہوں گی۔


