برازیل میں کاپ 30 کانفرنس کے دوران پاکستان پویلین قائم

برازیل میں کاپ 30کانفرنس میں پنجاب کی طرف سے پاکستان پویلین قائم کردیا گیا۔
کاپ 30کانفرنس میں دنیابھرسےممالک نےاپنی پویلینزقائم کیے ہیں۔ پاکستان پویلین کا عنوان ’فرام دی انڈس ٹو دی ایمازون‘ رکھاگیا ہے۔
پویلین میں ستھرا پنجاب سمیت پنجاب حکومت کے دوران ڈیڑھ سال کیے اقدامات کواجاگرکیاگیا ہے جبکہ پویلین میں نصب بڑی اسکرینزپرماحول کی بہتری کے حکومتی اقدامات پرمبنی ڈاکومینٹریزپیش کی جارہی ہیں۔
کاپ 30 میں پاکستانی پویلین حاضرین کی دلچسپی کا مرکز بن گیا، پویلین کو قومی پرچم کے رنگوں سے آراستہ کیاگیا ہے ۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازپاکستان پویلین کاباضابطہ افتتاح کریں گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز اپنے خطاب میں پنجاب حکومت کی ماحول دوست پالیسیوں پراظہارخیال کریں گی۔