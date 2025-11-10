تازہ تر ین
ترکیہ کی پاک افغان مذاکرات میں پیش رفت کی نئی کوشش

پاک افغان مذاکرات میں ڈیڈلاک کے خاتمے کے لیے ایک اور کوشش کرتے ہوئے ترک صدر اردوان نے اپنے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلی جنس چیف کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔

سفارتی ذرائع کے مطابق ترک حکام سے دورے کی تاریخ طے کر رہے ہیں، تاریخ ایک دو روز میں طے ہونے کا امکان ہے۔

ترکیہ کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وفد اسی ہفتے پاکستان آئے گا، متعلقہ حکام سے بات چیت کرے گا۔

ترک صدر کے مطابق دورے کا مقصد فریقین کے درمیان پاک افغان فائر بندی کو حتمی شکل دینا اور پائیدار امن کا قیام ہے۔

برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر اردوان نے وفد کے پاکستان کے دورے کا اعلان باکو سے واپسی کے بعد وزیراعظم شہباز شریف سے مشاورت کے بعد کیا۔


اہم خبریں
معروف ادبی شخصیت ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کرگئیں
۔’28 ویں کی تیاری کریں‘، فیصل واوڈا 27 ویں ترمیم کی منظوری سے پہلے مٹھائی لیکر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے
۔27 ویں ترمیم: ججز کے تبادلے کی ترمیم میں تبدیلی پر غور، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر معاملات طے نہ پاسکے
ٹیکس سے بچنے کیلئے برطانوی دولت مند یو اے ای منتقل ہونے لگے
۔27ویں آئینی ترمیم کےلیے حکومت کو نمبر گیم پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا
ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیس؛ سردار تنویر الیاس کے وارنٹ گرفتاری جاری
روس میں ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے پہلے دو حصوں میں ٹوٹ گیا، 5 افراد ہلاک
اختلافات میں شدت، امریکا نے غزہ سیزفائر معاہدے کی فیصلہ سازی سےاسرائیل کو باہر کردیا
ٹرمپ کی ڈاکیومنٹری میں ایڈیٹنگ کا تنازع: بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل اور سی ای او مستعفی
جنوبی امریکی ملک ایکواڈورکی جیل میں ہنگامہ، 31 افراد ہلاک
سینیٹر عرفان صدیقی شدید علیل، آئی سی یو میں زیر علاج
اپوزیشن اتحاد کا 27 ویں ترمیم کیخلاف تحریک چلانے اور پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کا اعلان
بھارت کی اکڑ نکل گئی، ایشیا کپ ٹرافی کیلیے منتیں کرنے لگا
ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی سرحد پر تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے سے 300 افراد لاپتہ
پیوٹن نے جوہری تجربے کی تیاری کا حکم دے دیا، روسی وزارتِ خارجہ کی تصدیق
حکومت کا گورننس کے نام پر ایک ارب ڈالر کا قرض لینے کا فیصلہ





دلچسپ و عجیب
Roanoke کی گمشدہ بستی — وہ لوگ جو بغیر نشاں کے غائب ہوگئے
نائٹ شفٹ میں کام چوری کرنے کیلئے مریضوں کو زبردستی سلانے والا نرس پکڑا گیا
ڈیڑھ کروڑ میں 35 کلو سونا کہاں ملتا ہے؟ مشی خان نے ڈاکٹر نبیہا کو آڑے ہاتھوں لے لیا
یورپ کے تاریک غار میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال دریافت
چینی خلانوردوں کی خلا میں باربی کیو پارٹی!
دلہن نے اپنی شادی میں ہیوی بائیک پر انٹری کرکے مہمانوں کو حیران کردیا
بلی کے بار بار پڑوس میں چلے جانے پر خاتون پر 3 لاکھ کا جرمانہ
سمیع خان فلم کی شوٹنگ کے دوران خطرناک حادثے سے بال بال بچ گئے
