وزیرِ اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد کچہری میں دہشتگرد حملے کی شدید مذمت

وزیرِ اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کو خطے میں بذریعہ پراکسیز دہشت گردی کے مکروہ فعل سے باز رہنا چاہیے، وقت آگیا ہے کہ دنیا کو بھارت کی ایسی مذموم سازشوں کی مذمت کرنی چاہیے، بھارت کا خطے میں امن تباہ کرنے کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف کی جانب سے اسلام آباد کچہری میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔
وزیرِ اعظم نے حملے میں شہید افراد کی بلندیٔ درجات، اہل خانہ کے لیے صبرِ جمیل اور زخمیوں کی جَلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔
وزیرِ اعظم شہباز شریف نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ سمیت پوری قوم کی تمام تر ہمدردیاں شہداء کے اہلخانہ کے ساتھ ہیں۔
وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارتی دہشت گرد پراکسیز کے پاکستان کے نہتے شہریوں پر دہشت گرد حملے قابلِ مذمت ہیں، واقعے کی تحقیقات کی ہدایت دی ہے، ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان سے کارروائی کرتے فتنہ الخوارج نے وانا میں معصوم بچوں پر بھی حملہ کیا، بھارتی پشت پناہی اور افغان سرزمین سے جاری حملوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، نہتے و معصوم پاکستانیوں کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔
وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے آخری دہشت گرد کی سرکوبی تک جنگ جاری رہے گی، دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے دہشت گردی کے خلاف عزم کو متزلزل نہیں کر سکتیں۔