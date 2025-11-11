تازہ تر ین
شوبز

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

صحافی نعیم حنیف نے اداکارہ صبا قمر سے متعلق دعوؤں کے خلاف ہونےوالی  شدید تنقید کے بعد خاموشی توڑ دی اور ان کا دو ٹوک مؤقف سامنے آگیا۔

گزشتہ دنوں صحافی نعیم حنیف نے اپنے یوٹیوب پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ صبا قمر  لاہور میں جس گھر میں رہتی تھی وہ مبینہ طور پر ایک شخص نے انہیں فراہم کیا تھا، انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ اگر صبا قمر کو کسی بھی شہر میں گھر فراہم کیا جائے تو وہ وہاں رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔

ان بیانات کے بعد اداکارہ صبا قمر نے تیزی سے ردعمل دیا اور معروف صحافی کے مبینہ توہین آمیز اور بے بنیاد الزامات کے خلاف انہیں 10 کروڑ روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھیج دیا جس میں انہوں نے معافی مانگنے اور پروگرام یوٹیوب سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔

اس کے بعد کئی شوبز شخصیات نے صبا قمر کی حمایت کی، تاہم اداکارہ میرا نے نعیم حنیف کی حمایت کی اور انہیں باصول اور باکردار صحافی قرار دیا۔

حال ہی میں ایک پروگرام کے دوران صحافی نعیم حنیف نے کہا کہ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر تنقید روزمرہ کا حصہ ہے اور وہ اسے خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ وہ اس شعبے میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ کب تنقید حقیقی ہوتی ہے اور کب خریدا جاتا ہے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ پیڈ تنقید ہے تو وہ مجھ سے نہیں چھپ سکتی اور اگر ضرورت پڑی تو اس معاملے کے مزید حقائق منظر عام پر لائیں گے جس کے بعد ساری تنقید پس منظر میں چھپ جائے گی۔

انہوں نے مزید کہا کہ میں سینسرشپ سے خوفزدہ نہیں بلکہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کے لیے تیار ہوں، ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کئی تنقیدیں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں اور انہیں سنبھالنا بھی جانتا ہوں۔


