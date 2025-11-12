سری لنکن ٹیم کی موجودگی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، عطااللہ تارڑ

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطااللہ تارڑ نے سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کے دورے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اطلاعات و نشریات عطااللہ تارڑ نے کہا کہ ‘سری لنکن کرکٹ ٹیم کا پاکستان کے دورے اور ہمیشہ کرکٹ کے کھیل کی حمایت کرنے پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ’۔
انہوں نے کہا کہ ‘کھیل کے جذبے کو برقرار رکھیں، آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعثِ اعزاز ہے’۔
سری لنکا کی ٹیم تین ون ڈے میچوں کی دو طرفہ سیریز اور تین ملکی ٹی20 سیریز کے لیے پاکستان میں موجود ہے، ون ڈے سیریز کا پہلا میچ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں سنسنی خیز مقابلے کے بعد مہمان ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ٹی20 سیریز کھیلی جائے گی، جس کے لیے زمبابوے کی ٹیم اسلام آباد پہنچ رہی ہے۔