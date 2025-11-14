سعودی عرب میں بارش کیلئے استسقاء کی نمازیں ادا

سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے تمام علاقوں میں گزشتہ روز استسقاء کی نمازیں ادا کی گئیں تاکہ اللہ سے بارش کی درخواست کی جا سکے۔
سعودی میڈیا کے مطابق یہ نمازیں سنت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطابق خشک سالی اور بارش کے دیر سے آنے کے دوران ادا کی گئیں تاکہ اللہ کی مہربانی اور کرم سے پورے ملک میں بارش ہو سکے۔
رپورٹس کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت پر لوگ مختلف شہروں، صوبوں، مراکز اور گاؤں میں واقع مساجد اور استسقا کے لیے مخصوص مقامات پر جا کر اس روحانی تقریب میں شریک ہوئے۔
اس کے علاوہ مفتی اعظم نے بھی ملک بھر کے عوام کو بارش کے لیے نماز استسقا پڑھنے کی اپیل کی تھی۔
اسلام میں نماز استسقا دو رکعات پر مشتمل ایک خاص نماز ہے، جس میں لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور بارش کی دعا کرتے ہیں۔
یہ نماز عموماً خطبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے ہے، جس میں امام عوام کو اللہ سے معافی طلب کرنے اور بارش کے لیے دعا کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔
سعودی عرب کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں خشک سالی اور ریکارڈ سطح کی کم بارشوں کے بڑھتے ہوئے بحران کے بعد شام اور قطر جیسے عرب ممالک نے عوام کو استسقا کی نماز ادا کرنے کی دعوت دی ہے۔
شام میں وزارت اوقاف کی ہدایت پر استسقا کی نماز آج پورے ملک میں ادا کی جائے گی۔ وزارت نے لوگوں سے کہا ہے کہ نماز سے پہلے تین دن روزہ رکھیں، ضائع شدہ حقوق کی واپسی کریں اور اجتماعی توبہ و مغفرت کے ساتھ نماز میں شرکت کریں۔
قطر نیوز ایجنسی کے مطابق قطر کے امیر تمیم بن حمد آل ثانی کی اپیل پر لوگوں نے گزشتہ روز استسقا کی نماز ادا کی۔
امیر قطر نے اس نماز کی قیادت کرتے ہوئے ہزاروں عبادت گزاروں کے ساتھ دوحہ کی لوسیل مسجد میں شرکت کی۔