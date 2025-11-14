تازہ تر ین
انٹر نیشنل

سعودی عرب میں بارش کیلئے استسقاء کی نمازیں ادا

سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب کے تمام علاقوں میں گزشتہ روز استسقاء کی نمازیں ادا کی گئیں تاکہ اللہ سے بارش کی درخواست کی جا سکے۔

سعودی میڈیا کے مطابق یہ نمازیں سنت نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مطابق خشک سالی اور بارش کے دیر سے آنے کے دوران ادا کی گئیں تاکہ اللہ کی مہربانی اور کرم سے پورے ملک میں بارش ہو سکے۔

رپورٹس کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت پر لوگ مختلف شہروں، صوبوں، مراکز اور گاؤں میں واقع مساجد اور استسقا کے لیے مخصوص مقامات پر جا کر اس روحانی تقریب میں شریک ہوئے۔

اس کے علاوہ مفتی اعظم نے بھی ملک بھر کے عوام کو بارش کے لیے نماز استسقا پڑھنے کی اپیل کی تھی۔

اسلام میں نماز استسقا دو رکعات پر مشتمل ایک خاص نماز ہے، جس میں لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور بارش کی دعا کرتے ہیں۔

یہ نماز عموماً خطبہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے ہے، جس میں امام عوام کو اللہ سے معافی طلب کرنے اور بارش کے لیے دعا کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔

سعودی عرب کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں خشک سالی اور ریکارڈ سطح کی کم بارشوں کے بڑھتے ہوئے بحران کے بعد شام اور قطر جیسے عرب ممالک نے عوام کو استسقا کی نماز ادا کرنے کی دعوت دی ہے۔

شام میں وزارت اوقاف کی ہدایت پر استسقا کی نماز آج پورے ملک میں ادا کی جائے گی۔ وزارت نے لوگوں سے کہا ہے کہ نماز سے پہلے تین دن روزہ رکھیں، ضائع شدہ حقوق کی واپسی کریں اور اجتماعی توبہ و مغفرت کے ساتھ نماز میں شرکت کریں۔

قطر نیوز ایجنسی کے مطابق قطر کے امیر تمیم بن حمد آل ثانی کی اپیل پر لوگوں نے گزشتہ روز استسقا کی نماز ادا کی۔

امیر قطر نے اس نماز کی قیادت کرتے ہوئے ہزاروں عبادت گزاروں کے ساتھ دوحہ کی لوسیل مسجد میں شرکت کی۔


اہم خبریں
آئین، جس کی پاسداری کا حلف لیا تھا، اب موجود نہیں رہا، جسٹس اطہر من اللہ
سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللّٰہ مستعفی
قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27 ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کردی
کرپشن کا الزام، یوکرین کے وزیر انصاف کو معطل کردیا گیا
نارووال: پولیس تشدد سے خاتون جاں بحق، 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج
’قوم کے معماروں پر کوئی آنچ نہ آئے‘، فیلڈ مارشل نے کیڈٹ کالج وانا آپریشن پر لمحہ بہ لمحہ نظر رکھی
جنوبی کوریا کے ساحل سے 600 سال پُرانا جہاز نکال لیا گیا
محمود عباس اور میکرون کی ملاقات: فلسطینی آئین بنانےکیلئے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق
ایف بی آر میں بھونچال، 80 سینئر عہدیداروں کے یکا یک ملک گیر تقرر و تبادلے
ترکیے کی جارجیا میں گر کر تباہ فوجی طیارے میں سوار تمام 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق
مارشل لاء میں معاونت کا الزام، جنوبی کوریا کے سابق وزیراعظم اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ گرفتار
افغان طالبان کی اسلام آباد اور وانا حملوں کی مذمت
چین میں نیا تعمیر شدہ 758 میٹر طویل پل گرگیا، ویڈیو وائرل
دبئی میں اڑنے والی ٹیکسی کی پہلی کامیاب آزمائشی پرواز، عوام کو کب میسر ہوگی؟
آئینی ترمیم کی آج منظوری کا امکان؛ حکومت وفاقی آئینی عدالت کے جلد قیام کی خواہاں
اسلام آباد کی عدالت کا گنڈا پور کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم





دلچسپ و عجیب
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
Roanoke کی گمشدہ بستی — وہ لوگ جو بغیر نشاں کے غائب ہوگئے
نائٹ شفٹ میں کام چوری کرنے کیلئے مریضوں کو زبردستی سلانے والا نرس پکڑا گیا
ڈیڑھ کروڑ میں 35 کلو سونا کہاں ملتا ہے؟ مشی خان نے ڈاکٹر نبیہا کو آڑے ہاتھوں لے لیا
یورپ کے تاریک غار میں دنیا کا سب سے بڑا مکڑی کا جال دریافت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain