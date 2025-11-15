ماں بننے کے بعد ماں کی بہت زیادہ قدر معلوم ہوتی ہے، دپیکا پڈوکون

بالی ووڈ اسٹار دپیکا پڈوکون نے فلم انڈسٹری میں ورک لائف بیلنس پر نئی بحث چھیڑ دی۔
میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک تازہ انٹرویو میں دپیکا پڈوکون نے کہا کہ ماں بننے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی ہے اور اب وہ سمجھتی ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے روزانہ آٹھ گھنٹے کام کافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اوور ورکنگ کو کمٹمنٹ سمجھ لیتے ہیں حالانکہ برن آؤٹ کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔
میزبان کے سوال پر کہ کیا ماں بننے کے بعد ان کی زندگی بدلی ہے، دپیکا نے کہا سو فیصد۔ جب مائیں کہتی ہیں کہ ‘ماں بن کر سمجھ آئے گا’ تو واقعی سچ ہوتا ہے۔ اب مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ قدر معلوم ہوتی ہے۔ دپیکا کا کہنا تھا کہ نئے والدین، خاص طور پر ماؤں، کو کام کے دوران سپورٹ ملنی چاہیے۔
انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے دفتر میں صرف پیر سے جمعہ تک آٹھ گھنٹے کام کیا جاتا ہے، ساتھ ہی میٹرنٹی اور پیٹرنٹی پالیسیاں بھی موجود ہیں۔ دپیکا کا کہنا تھا کہ کام کی جگہوں پر بچوں کو لانے کی روایت کو بھی نارمل ہونا چاہیے۔
واضح رہے کہ اداکارہ نے 2024 میں بیٹی دعا کو جنم دیا تھا جس کے بعد ان کے ورکنگ آورز کے مطالبے اور ورک لائف بیلنس کے اصولوں پر عمل کرنے سے متعلق خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔