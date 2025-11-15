تازہ تر ین
ایک دہائی بعد زین ملک کی’ون ڈائریکشن‘ میں دوبارہ شمولیت

پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار زین ملک نے ایک دہائی کے بعد ’ون ڈائریکشن‘ میں دوبارہ شمولیت اختیار کرلی۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ’ون ڈائریکشن‘ کی کمپنی پی پی ایم میوزک لمیٹڈ میں بطور ڈائریکٹر دوبارہ تعینات کیا گیا ہے۔

یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گلوکار جنوری میں اپنی پہلی لاس ویگاس ریزیڈنسی شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔

مذکورہ انتظامی تبدیلی زین ملک اور ان کے سابق بینڈ کے ساتھیوں لیوئی ٹاملن سن، نیئل ہوران اور ہیری اسٹائلز کے درمیان دوبارہ تعلقات کی بحالی کی نشاندہی کر رہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ پیش رفت کے بعد مداح ایک بار پھر ون ڈائریکشن کو ایک ساتھ اسٹیج پر دیکھنے کے لیے پُرامید ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق زین ملک نے 2015 میں عالمی شہرت یافتی میوزک گروپ سے علیحدگی اختیار کرلی تھی، بعدازاں 2016 میں انہوں نے بطور ڈائریکٹر عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔


