سندھ پولیس کی 118 موبائل و گاڑیوں سمیت 589 سرکاری گاڑیوں کا ای چالان

کراچی میں ای چالان سے متعلق اعلیٰ حکام کو ارسال کیے گئے اعداد و شمار سامنے آگئے، اب تک 589 سرکاری گاڑیوں کا ای چالان کیا گیا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق سندھ پولیس کی 118 موبائل اور گاڑیوں کا چالان کیا گیا، مجموعی طور پر 61 ہزار 850 سے زائد چالان کیے گئے ہیں۔
خلاف ورزی کرنے والی 964 ہیوی گاڑیوں کا ای چالان کیا گیا، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے 11 ہزار چالان کیے گئے، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 41 ہزار 431 چالان کیے گئے۔
اعداد و شمار کے مطابق سگنل توڑنے پر اب تک 2 ہزار 200 چالان کیے گئے ہیں، دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے پر ایک ہزار 447 چالان ہوئے، سیاہ شیشوں پر اب تک 795 ای چالان جاری کیے گئے ہیں۔