پنجاب میں اسموگ کا راج، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر

پنجاب بھر میں اسموگ نے ایک بار پھر شدت اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے مختلف شہروں میں ایئر کوالٹی کی صورتحال سنگین ہوگئی ہے۔
عالمی سطح پر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس دو سو ترانوے تک پہنچنے کے بعد دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر برقرار ہے۔
کراچی بھی اس آلودگی سے محفوظ نہیں رہا اور ایئر کوالٹی انڈیکس ایک سو اسی تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں شہر میں بھی شدید اسموگ کی کیفیت برقرار ہے۔
تاہم، فیصل آباد پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس چھ سو اٹھائیس کی سطح تک پہنچ چکا ہے۔
گوجرانوالہ میں بھی ہوا کی آلودگی میں اضافہ ہوچکا ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس پانچ سو چھاسی ریکارڈ کیا گیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سموگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے شہریوں کو بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔
ماسک کا استعمال ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ شہری اپنے صحت کو بچا سکیں اور آلودگی کے اثرات سے محفوظ رہیں۔