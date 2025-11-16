تازہ تر ین
فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تقرری بہترین فیصلہ:مریم نواز

لندن:  وزیراعلیٰ پنجاب  مریم نواز کا کہنا ہےکہ فیلڈ مارشل عاصم منیرکی نئی تقرری بڑی اچھی ہے، ان سے بہتر  اورکون ہوسکتا تھا۔

برطانیہ سے وطن  واپسی کے لیے ایون فیلڈ سے روانگی کے موقع  پر میڈیا سےگفتگو میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی قیادت پاک بھارت جنگ میں دکھائی، فیلڈ مارشل عاصم  منیر  سے زیادہ  اس کا حقدار  اور کوئی نہیں ہوسکتا تھا۔

 ججز کے استعفوں کے معاملے پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ  یہ ضمیرپہلےکیوں نہیں جاگےجب نوازشریف، مجھے اور دیگرکو غلط سزائیں ملیں، یہ سیاسی ضمیر ہیں، انصاف کے لیےکوئی قدم نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے، میں نےکسی سےکوئی انتقام نہیں لیا۔

مریم نواز کا کہنا تھا کہ اکانومسٹ کی رپورٹ  سے پوری دنیا  آگاہ ہے، اس میں کون سی شک کی گنجائش ہے۔

 وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ کوپ 30 میں پنجاب کے گراؤنڈ بریکنگ پروجیکٹس پیش کیے، اللہ تعالیٰ  بینظیربھٹو کے  درجات بلندکرے، میں مریم نواز ہوں میری یہی پہچان ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ  اوورسیز پاکستانیوں کے قبضوں کے مسائل اب ہفتوں میں حل ہوں گے۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
