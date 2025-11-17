تازہ تر ین
پاکستان

28ویں آئینی ترمیم جلدلائی جائیگی، ترمیم لوکل باڈیز، این ایف سی اور صحت سے متعلق ہوگی: رانا ثنااللہ

وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور  رانا ثنااللہ نےکہا ہےکہ 28 ویں آئینی ترمیم جلد لائی جائے گی، وہ بھی منظور ہو جائےگی، اٹھائیسویں ترمیم لوکل باڈیز،  این ایف سی  اور  صحت سے متعلق ہوگی۔

چنیوٹ میں میڈیا سےگفتگو کرتے ہوئے  رانا ثنااللہ کا کہنا تھا کہ  اٹھائیسویں آئینی ترمیم عوامی ایشوز  پر ہے، ترمیم پاس کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے  اور  ججز  نے ان کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو سیاسی احتجاج میں ملوث کرے،  جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان کے ذاتی مقاصد ہیں۔

رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ اٹھائیسویں ترمیم لوکل باڈیز، این ایف سی اور صحت سے متعلق ہوگی، اٹھائیسویں آئینی ترمیم عوامی معاملات سے متعلق ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام، این ایف سی اور صحت کے معاملات  پر بحث جاری ہے، اگر اتفاق ہوتا ہے تو اٹھائیسویں آئینی ترمیم لائی جاسکتی ہے۔


