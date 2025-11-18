صنم ماروی کنسرٹ کا کتنا معاوضہ لیتی ہیں؟

معروف پاکستانی گلوکارہ صنم ماروی نے کنسرٹس کے لیے مختص اپنا معاوضہ بتا دیا۔
صوفی اور لوک گائیکی کے لیے جانی جانے والی صنم ماروی نے حال ہی میں ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے کیریئر اور ذاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔
اُنہوں نے بتایا کہ میں نے چھوٹی عمر میں انڈسٹری میں قدم رکھا تھا کیونکہ مجھے اپنے بہن بھائیوں کی کفالت کرنی تھی۔
گلوکارہ نے مزید بتایا کہ جب میں چار سال کی تھی تب میری فیملی حیدرآباد منتقل ہو گیا تھا۔
اُنہوں نے بتایا کہ میرا پہلا معاوضہ 27 ہزار روپے تھا جو اس وقت ایک بڑی رقم تھی اور میں نے اس رقم سے اپنی ماں کے لیے ضروری گھریلو سامان جیسے فریج، ٹی وی اور بستر خریدا۔
صنم ماروی نے مزید انکشاف کیا کہ اب میں کنسرٹس اور شادی کی تقریبات میں پرفارم کرتی ہوں اور ایک کنسرٹ کے لیے میں 25 لاکھ روپے کا معاوضہ وصول کرتی ہوں۔