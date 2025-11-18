تازہ تر ین
چین کی جاسوسی برداشت نہیں کریں گے، برطانیہ

برطانوی سیکیو‌رٹی وزیر ڈین جاروس نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے خود مختار امور میں چین کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔ 

یہ بیان اُس وقت سامنے آیا جب ایم آئی 5 نے ارکان پارلیمنٹ اور عملے کو چینی جاسوسی کے خدشات سے آگاہ کیا۔

ایم آئی 5 کی جانب سے جاری انتباہ میں دو لنکڈ اِن پروفائلز کی نشاندہی کی گئی ہے، جو مبینہ طور پر چینی وزارتِ ریاستی سلامتی (ایم ایس ایس) کی جانب سے سیاسی حلقوں میں بااثر شخصیات تک رسائی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔

دوسری جانب برطانیہ میں چینی سفارتخانے نے ان الزامات کو ’من گھڑت‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لندن حکومت ایک ’خود ساختہ ڈرامہ‘ رچا رہی ہے۔

ترجمان نے الزام کی سخت مذمت کی اور دعویٰ کیا کہ برطانیہ دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کے راستے پر گامزن ہے۔

ڈین جاروس نے کہا کہ حکومت قومی سلامتی کے قوانین کو مزید مضبوط کرے گی، سیاسی جماعتوں کی خفیہ فنڈنگ کے خلاف قواعد سخت کیے جائیں گے اور الیکٹورل کمیشن کو اضافی اختیارات دیے جائیں گے۔

آئندہ سال اسکاٹش پارلیمنٹ، ویلش سینیڈ اور انگلینڈ کے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کے لیے سیکورٹی بریفنگز بھی دی جائیں گی۔


اہم خبریں
آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیراعظم فیصل راٹھور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا
آسٹریلوی حکومت نے افغان طالبان حکومت پر نئی پابندیوں کی تجاویز دے دیں
فیفا اورامریکی حکومت نے ٹکٹ ہولڈرزکے لیے”فیفا پاس”پروگرام کا اعلان کردیا
الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ
خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشتگرد ہلاک
۔27ویں آئینی ترمیم: ہائیکورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا امکان
پاکستان کی ماہانہ آئی ٹی برآمدات کا نیا ریکارڈ قائم
‘خوارج خود کافر اور مرتد ہیں’، دہشتگرد احسان اللہ کا فتنہ الخوارج سے متعلق بیان سامنے آگیا
میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب
بنگلادیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم دے دیا
زیادہ آبادی غربت کا باعث بنتی ہے، ترقی کی رفتار بڑھانے کیلئے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے: وزیر خزانہ
مدینہ میں آئل ٹینکر بھارتی عمرہ زائرین کی بس سے ٹکرا گیا، 40 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات
پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع
لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر
وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کیخلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی
پاکستان نے سری لنکا کیخلاف ون ڈے سیریز میں کلین سوئپ کردیا





دلچسپ و عجیب
سوئیڈش شہری نے ناک میں81 ماچس کی تیلیاں رکھنے کا ریکارڈ بنا دیا
سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی
امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
