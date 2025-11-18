تازہ تر ین
برطانیہ میں سیاسی پناہ کی پالیسی بدلنے سمیت بڑے منصوبے لا رہے ہیں، شبانہ محمود

برطانوی سیکرٹری داخلہ شبانہ محمود نے دعوی کیا ہے کہ غیر قانونی نقل مکانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کیلئے سیاسی پناہ کے دعوﺅں کی پالیسی کو تبدیل کرنے سمیت دیگر بڑے منصوبوں کی نقاب کشائی کرنے جا رہے ہیں جس سے برطانیہ غیر قانونی مہاجرین سے محفوظ ہو جائے گا۔

برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق سیکرٹری داخلہ کی طرف سے کیے جانے والے اعلان کے مطابق نئے اقدامات میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے، جن کو پناہ دی گئی، جنہیں مستقل طور پر آباد کار حیثیت کےلیے درخواست دینے سے قبل 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔

نئے منصوبوں میں اس امر پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی کہ جن لوگوں کو برطانیہ میں پناہ دی گئی ہے، ان کی حیثیت کا از سر نوجائزہ لیا جائیگا‘یا پھر ایسے ممالک سے تعلق رکھنے والے باشندے جن کے ملک میں وہ محفوظ ہیں انہیں واپس جانے کےلیے بھی کہا جا سکتا ہے۔

دوسری طرف شیڈو ہوم سیکرٹری کرس فلپ نے کہا کہ کنزرویٹو ایک ہفتے کے اندر غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیں گے۔

لبرل ڈیموکریٹ رہنما سر ایڈ ڈیوی نے سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو کام کرنے کا حق دینے کا مطالبہ کردیا ہے۔

حکومت کا دعوی ہے کہ نئی نئی تبدیلیوں کا مقصد برطانیہ کو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ایک کم پرکشش مقام بنانا ہے کیونکہ اس غیر قانونی نقل مکانی کے بعد چھوٹی کشتیوں آنے والے پناہ کے دعوے کرتے ہیں۔


اہم خبریں
آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیراعظم فیصل راٹھور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا
آسٹریلوی حکومت نے افغان طالبان حکومت پر نئی پابندیوں کی تجاویز دے دیں
فیفا اورامریکی حکومت نے ٹکٹ ہولڈرزکے لیے”فیفا پاس”پروگرام کا اعلان کردیا
الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ
خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشتگرد ہلاک
۔27ویں آئینی ترمیم: ہائیکورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا امکان
پاکستان کی ماہانہ آئی ٹی برآمدات کا نیا ریکارڈ قائم
‘خوارج خود کافر اور مرتد ہیں’، دہشتگرد احسان اللہ کا فتنہ الخوارج سے متعلق بیان سامنے آگیا
میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب
بنگلادیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم دے دیا
زیادہ آبادی غربت کا باعث بنتی ہے، ترقی کی رفتار بڑھانے کیلئے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے: وزیر خزانہ
مدینہ میں آئل ٹینکر بھارتی عمرہ زائرین کی بس سے ٹکرا گیا، 40 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات
پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع
لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر
وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کیخلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی
پاکستان نے سری لنکا کیخلاف ون ڈے سیریز میں کلین سوئپ کردیا





دلچسپ و عجیب
سوئیڈش شہری نے ناک میں81 ماچس کی تیلیاں رکھنے کا ریکارڈ بنا دیا
سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی
امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
