برطانیہ، 600 پناہ گزینوں کو فوجی کیمپ میں رکھنے کیخلاف احتجاج

مشرقی سسیکس کے ایک قصبے میں حکومت کی جانب سے تقریباً 600 کے قریب پناہ کے متلاشیوں کو ایک فوجی مقام پر قیام کرانے کے منصوبے کے خلاف عوامی احتجاج شروع ہوگیا۔

برطانوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے اکتوبر میں سیاسی پناہ کے متلاشتیوں کو کروبورو کے مضافاتی علاقے میں فوج کے ایک تربیتی کیمپ میں رکھنے کے منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔

اس کے خلاف مقامی لوگوں کی طرف سے ایک پر امن اور منظم احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔

ہوم آفس کے ترجمان نے برطانوی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی پناہ کے متلاشیوں کو فوجی مقامات پر منتقل کرنا کروبورو کی سائٹ، اور ہوٹلوں کے متنازع استعمال کو ختم کرنےکی حکومت کی کوشش کا ایک حصہ ہے۔

حکومت نے انتخابات سے قبل اس اقدام پر عمل درآمد کا وعدہ کر رکھا ہے، مقامی حکام، پراپرٹی پارٹنرز اور مقامی کمیونٹی کےساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم پناہ گزینوں کے قیام کے حوالے سے ہوٹلوں کے استعمال سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس پر مرحلہ وار کام جاری ہے۔


اہم خبریں
آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیراعظم فیصل راٹھور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا
آسٹریلوی حکومت نے افغان طالبان حکومت پر نئی پابندیوں کی تجاویز دے دیں
فیفا اورامریکی حکومت نے ٹکٹ ہولڈرزکے لیے”فیفا پاس”پروگرام کا اعلان کردیا
الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ
خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشتگرد ہلاک
۔27ویں آئینی ترمیم: ہائیکورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا امکان
پاکستان کی ماہانہ آئی ٹی برآمدات کا نیا ریکارڈ قائم
‘خوارج خود کافر اور مرتد ہیں’، دہشتگرد احسان اللہ کا فتنہ الخوارج سے متعلق بیان سامنے آگیا
میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب
بنگلادیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم دے دیا
زیادہ آبادی غربت کا باعث بنتی ہے، ترقی کی رفتار بڑھانے کیلئے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے: وزیر خزانہ
مدینہ میں آئل ٹینکر بھارتی عمرہ زائرین کی بس سے ٹکرا گیا، 40 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات
پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع
لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر
وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کیخلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی
پاکستان نے سری لنکا کیخلاف ون ڈے سیریز میں کلین سوئپ کردیا





دلچسپ و عجیب
سوئیڈش شہری نے ناک میں81 ماچس کی تیلیاں رکھنے کا ریکارڈ بنا دیا
سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی
امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
