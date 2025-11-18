راولپنڈی: گورکھپور ناکے پر علیمہ خان کو پولیس نے تحویل میں لے لیا

بانی پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) سے آج بھی کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جس کے بعد بانی کی بہنوں نے اڈیالہ روڈ پر دھرنا دے دیا، پولیس نے علیمہ خان کو تحویل میں لے لیا جبکہ نورین نیازی کی طبیعت خراب ہوگئی۔
اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکے پر دھرنے کے خلاف پولیس نے آپریشن کرتے ہوئے خواتین پولیس کی نفری طلب کرلی۔
پولیس نے دھرنے پر موجود کارکنوں کو ہٹا دیا، پولیس اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، پولیس نے 8 سے 10 کارکنوں کو تحویل میں لیکر قیدی وین میں ڈال دیا۔
اس سے قبل پولیس کی جانب سے علیمہ خان کو راستہ خالی کرنے کی درخواست کی گئی تھی، بانی پی ٹی آئی کی بہن نے اڈیالہ روڈ پر دھرنا ختم کرنے سے انکار کردیا تھا۔
علیمہ خان کا کہنا تھا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، دھرنا جاری رہے گا، دھرنے کے شرکاء کو اٹھانے کے لیے پولیس نے سڑک پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا تھا۔