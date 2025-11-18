تازہ تر ین
انٹر نیشنل

خاشقجی کےقتل سے متعلق سعودی ولی عہدکچھ نہیں جانتے تھے، ٹرمپ

واشنگٹن:  امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ اس متعلق سعودی ولی عہد کچھ نہیں جانتے تھے۔

سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے  وائٹ ہاؤس پہنچے جہاں انہوں نے امریکا میں ایک کھرب ڈالر تک سرمایہ کاری بڑھانےکا اعلان کیا۔

اس موقع پر ایک صحافی کے سوال کے جواب ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خاشقجی کے قتل سے متعلق سعودی ولی عہد کچھ نہیں جانتے تھے۔

امریکی صدر کا کہنا تھا کہ  سعودی ولی عہد انسانی حقوق کے معاملے میں حیرت انگیز ہیں۔

اس موقع پر سعودی  ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ صحافی خاشقجی کے قتل کی خبر بہت افسوسناک تھی۔

خاشقجی قتل کیس کا پس منظر

امریکی اخبار  واشنگٹن پوسٹ  سے منسلک سعودی صحافی جمال خاشقجی 2 اکتوبر 2018 کو ترکیےکے شہر استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے سے لاپتہ ہوگئے تھے جس کے بعد ان کو قتل کیے جانےکی تصدیق ہوئی تھی۔

بعد ازاں سعودی عرب کی جانب سے اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی استنبول میں واقع قونصل خانے میں لڑائی کے دوران ہلاک ہوئے۔

برطانوی میڈیا کے مطابق سعودی صحافی کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کردیا گیا تھا جبکہ گمشدگی کے چند روز بعد جمال خاشقجی کے جسم کے اعضاء سعودی قونصلر جنرل کے گھر کے باغ سے برآمد ہوئے تھے۔

بعدازاں سعودی عدالت نے صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث 5 ملزمان کو قید کی سزائیں سناتے ہوئے مقدمے کو ختم کردیاتھا۔ بعد ازاں مقتول صحافی کے لواحقین نے قاتلوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد قانون کے تحت ان کی سزائیں کم کی گئی تھیں۔


اہم خبریں
آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیراعظم فیصل راٹھور نے عہدے کا حلف اٹھا لیا
آسٹریلوی حکومت نے افغان طالبان حکومت پر نئی پابندیوں کی تجاویز دے دیں
فیفا اورامریکی حکومت نے ٹکٹ ہولڈرزکے لیے”فیفا پاس”پروگرام کا اعلان کردیا
الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ
خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشتگرد ہلاک
۔27ویں آئینی ترمیم: ہائیکورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا امکان
پاکستان کی ماہانہ آئی ٹی برآمدات کا نیا ریکارڈ قائم
‘خوارج خود کافر اور مرتد ہیں’، دہشتگرد احسان اللہ کا فتنہ الخوارج سے متعلق بیان سامنے آگیا
میرے دل میں نفرت کیلئے کوئی جگہ نہیں، طلحہ انجم کا بھارتی پرچم لہرانے پر تنقید کا جواب
بنگلادیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم دے دیا
زیادہ آبادی غربت کا باعث بنتی ہے، ترقی کی رفتار بڑھانے کیلئے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے: وزیر خزانہ
مدینہ میں آئل ٹینکر بھارتی عمرہ زائرین کی بس سے ٹکرا گیا، 40 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات
پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع
لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر
وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کیخلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی
پاکستان نے سری لنکا کیخلاف ون ڈے سیریز میں کلین سوئپ کردیا





دلچسپ و عجیب
سوئیڈش شہری نے ناک میں81 ماچس کی تیلیاں رکھنے کا ریکارڈ بنا دیا
سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی
امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
برطانیہ: جعلی نیول ایڈمرل جنگی یادگار کی تقریب میں شریک، پھول اور سلامی بھی دی
چین میں موجود 416 برس پرانی انگور کی بیل
دبئی: ایئر ٹیکسی کی کامیاب آزمائشی پرواز، عوامی سروس 2026 میں شروع ہوگی
اون کی ٹوپیوں پر یہ گیند نما پھندنا کیوں بنایا جاتا ہے؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain