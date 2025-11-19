ایشیز سیریز کے آغاز سے صرف 2 روز قبل سابق آسٹریلوی بولر گلین میگرا کمنٹری پینل سے فارغ

سڈنی: سابق آسٹریلوی فاسٹ بولر گلین میگرا کمنٹری پینل سے فارغ کر دیے گئے۔
آسٹریلوی میڈیا کے مطابق قومی براڈ کاسٹر ادارے نے گلین میگرا کو ریڈیو کمنٹری پینل سے الگ کر دیا ،گلین میگرا کو ایشیز کے آغاز سے صرف دو روز قبل کمنٹری پینل سے فارغ کیا گیا۔
آسٹریلوی میڈیا کا کہنا ہے کہ گلین میگرا کو جوئے کی کمپنی کے ساتھ تعلق کی بنیا دپر پینل سے فارغ کیا گیا ، ان کا آن لائن جوئے کی کمپنی کے ساتھ تعلق بتایا گیا ہے۔
آسٹریلین میڈیا کا کہنا ہے کہ قومی براڈ کاسٹر ادارے کی پالیسی کے مطابق ملازم کا جوئے کی کمپنی کےساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ، فاسٹ بولر کا میگرا فاؤنڈیشن کی سپورٹ کے لیے جوئے کی کمپنی سے تعلق ثابت ہوا۔
براڈکاسٹر نے بیان میں کہا کہ براڈ کاسٹر ادارے اور گلین میگرا نے باہمی طور پر راستے جدا کرنے کا فیصلہ کیا۔
واضح رہے کہ 2022 میں سابق فاسٹ بولر میچل جانسن بھی ادارے کی اسی پالیسی کا شکار ہو چکے ہیں۔