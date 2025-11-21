تازہ تر ین
بھارتی طیارے میں فنی خرابی کی اطلاعات تھیں، دفاعی ماہرین

دبئی ایئر شو میں بھارتی جنگی طیارے تیجس کے گرکے تباہ ہونے پر پاکستانی دفاعی ماہرین نے تبصرہ کیا ہے۔

ایئرمارشل (ر) عاصم سلیمان نے کہا ہے کہ دبئی ایئر شو میں گرنے والے بھارتی طیارے میں فنی خرابی کی اطلاعات تھیں۔

انہوں نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق ٹیکنیکل فالٹ بھی ہوسکتا ہے، ایسے حادثوں کے بعد بھارت اور بھارتی فضائیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔

جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی نے کہا کہ فضائی قوت کے طور پر بھارت کو شدید دھچکا لگا ہے، حادثے میں پائلٹ کی غلطی ہوسکتی ہے۔

اُن کا کہنا تھا کہ ویڈیو میں پائلٹ کی مس ججمنٹ لگ رہی ہے ، بھارتی فضائیہ ٹیکنالوجی، وسائل اور افرادی قوت سے مالا مال ہے، لیکن مختلف موقعوں پر اس کے 100 سے زائد طیارے گر چکے ہیں۔

واضح رہے کہ دبئی ایئر شو کے دوران بھارتی طیارہ تیجس مقامی وقت کے مطابق 2 بج کر 10 منٹ پر گر کر تباہ ہوا، ایروبیٹک اسٹنٹ کے دوران تباہ ہونے والے طیارے کا پائلٹ بھی ہلاک ہوگیا۔

بھارتی میڈیا اپنا طیارہ ایئر شو کے دوران گرنے کی تصدیق کی ہے۔


اہم خبریں
الیکشن کمیشن کی جانب سے طلبی پر وزیراعلیٰ کے پی کا پشاور ہائیکورٹ سے رجوع
چیئرمین پی سی بی کا پی ایس ایل فرنچائزز کیلیے بڑے انعام کا اعلان
کتابیں اور یونیفارم مہنگی فروخت کرنے پر 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شوکاز نوٹس جاری
ایشیز: اسٹارک کی تباہ کن بولنگ، انگلینڈ 172 رنز پر ڈھیر
بنگلادیش اور بھارت کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس
اسحاق ڈار کی جمہوریہ سلووینیا ک نائب وزیراعظم سے ملاقات، اہم مفاہمت نامے پر دستخط
امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کو واشنگٹن میں فوج کی تعیناتی سے روک دیا
محمود اچکزئی کو ہٹا کر فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنائے جانے کا امکان
فیصل آباد: کیمیکل فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہوگئی
ہر تیسری عورت کو شوہر یا جنسی تشدد کا سامنا ہے: ڈبلیو ایچ او
چیلنج اسکریبل ٹورنامنٹ؛ پاکستان کے وسیم کھتری نے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا
آزاد کشمیر کی 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا
یوکرین جنگ روکنے کا خفیہ امریکی منصوبہ؛ روس مشاورت میں شامل
وکٹ کیپر بیٹر مشفیق الرحیم 100 ٹیسٹ کھیلنے والے پہلے بنگلا دیشی کرکٹر بن گئے
قومی کرکٹرز کو مختلف لیگز کیلئے این او سی جاری
برطانیہ میں ایک لاکھ سے زائد کاریں غائب، جدید ٹیکنالوجی نے چوروں کا راستہ آسان کردیا





دلچسپ و عجیب
امریکا: دنیا کا سب سے بڑا ایفرو ہیئر اسٹائل رکھنے والی خاتون
جنوبی کوریا: کیفے سے کافی چوری کرنیوالا طوطا پکڑا گیا
احسن خان نے ذہنی صحت کے مسائل سے انکار کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا
رجب بٹ کی شراب نوشی پر والدہ کی وضاحت آگئی
سوئیڈش شہری نے ناک میں81 ماچس کی تیلیاں رکھنے کا ریکارڈ بنا دیا
سوناکشی سنہا نے وزن کم کرنے کی اصل وجہ بتادی
امریکی جم ٹیچر کا باسکٹ بال میں نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم
چینی شہری نے ساری کمائی بیوی پر اڑادی، نوکری جانے پر اسے چھوڑ کر چلی گئی
