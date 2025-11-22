تازہ تر ین
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026: گروپس کی تفصیلات سمیت پاک بھارت ٹاکرے کی تاریخ اور وینیو سامنے آگیا

آئی سی سی  ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026  کے گروپس اور پاک بھارت مقابلے کی تفصیلات سامنے آگئیں۔

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا جس کے شیڈول کا باضابطہ اعلان 25 نومبر کو کیا جائے گا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کیلئے 20  ٹیموں کو  4 گروپس میں 5،  5 ٹیموں کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا، ہر گروپ سے ٹاپ 2  ٹیمیں سپر 8 مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی جب کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک گروپ میں شامل ہوں گی جن کے درمیان مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔

پاکستان اوربھارت کے گروپ میں نیدرلینڈز، نمیبیا اور یو ایس اے کی ٹیم کے ہونے کا امکان ہےجب کہ  مشترکہ میزبان سری لنکا کے گروپ میں آسٹریلیا، زمبابوے، آئر لینڈ اور عمان شامل ہیں۔

اس کے علاوہ  انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، بنگلا دیش، نیپال اور اٹلی ایک گروپ میں  جب کہ ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، افغانستان، یو اے ای اور کینیڈا کے ایک گروپ میں شامل ہونےکا امکان ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت میں میچز ممبئی، کولکتہ، چنئی، دہلی اور احمد آباد میں ہوں گے ، سری لنکا میں میچز کولمبو اور کینڈی میں کھیلے جائیں گے جب کہ پاکستان اپنےمیچز سری لنکا میں کھیلے گا۔

بھارت کے شہر احمد آباد کوفائنل کیلئے منتخب کیا گیا ہے تاہم  پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کی صورت میں فائنل کولمبو میں ہوگا۔

سیمی فائنلز کے لیے ممبئی اور کولکتہ کو چنا گیا ہے،  وینیوز کا انحصارسیمی فائنلسٹ ٹیموں پر ہوگا اور پاکستان کے پہنچنے کی صورت میں سیمی فائنل سری لنکا میں ہی کھیلا جائے گا۔


