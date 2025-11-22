تازہ تر ین
پہلے مدارس سے سائنسدان نکلتے تھے، اب اسٹیٹس کو آگیا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے احسن آباد میں فیملی پارک بنانے کا اعلان کیا ہے جس کے لیے جامعتہ الرشید نے 6500 گز زمین دینے کے فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جامعتہ الرشید کے سالانہ کنونشن سے خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کنونشن کے اہداف دیکھ کر خوشی ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ مسائل کا ادراک اور حل کی صلاحیت رکھنے والے علمائے کرام تیار کرنا وقت کی ضرورت ہے، اسلامی تاریخ میں مدارس کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ دنیا کے اولین سائنسدان، مفکر اور تاریخ دان مدارس نے پیدا کیے۔

انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی ایجادات اور تحقیقات کو سامنے رکھ کر مغرب نے سائنس میں ترقی کرلی۔ پہلے مدارس سے ریاضی دان، ماہرین فلکیات اور مفکر نکلتے تھے مگر وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ مدارس پر اسٹیٹس کو آگیا۔ مدارس کی تعلیم کا عملی زندگی سے تعلق کم سے کم ہوگیا۔

وزیراعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ جامعۃ الرشید میں دینی اور عصری تعلیم کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشی ہوئی۔

کنوینشن میں وزیراعلیٰ سندھ نے احسن آباد میں فیملی پارک بنانے کا اعلان بھی کیا جبکہ جامعتہ الرشید نے پارک کیلئے 6500 گز زمین دینے کے اعلان کیا۔


